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Звезды15 июня 2022 5:27

У чеховского дяди Вани появился брат-близнец - дядя Жорж

В Театре сатиры прошла премьера в постановке Сергея Газарова
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Роль профессора Серебрякова народный артист Юрий Васильев довел почти до карикатурной остроты.

Роль профессора Серебрякова народный артист Юрий Васильев довел почти до карикатурной остроты.

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Режиссер Сергей Газаров объединил в своем новом спектакле не только чеховские пьесы «Леший» и «Дядя Ваня», но и вывел на сцену артистов двух трупп – Сатиры и Прогресс Сцены Армена Джигарханяна.

Пьеса «Леший» не имеет такой богатой сценической судьбы, как её более поздняя версия - «Дядя Ваня». И тут и там - сцены из деревенской жизни в четырёх действиях. Да и само действие - все в той же усадьбе профессора Серебрякова с теми же героями, главный из которых дядя Жорж в исполнении Фёдора Лаврова (с недавних пор он артист Театра сатиры). Жорж - гибрид из дяди Вани и Егора Петровича Войницкого из комедии «Леший». Классического дядю Ваню, доброго, наивного, отзывчивого, с претензией на талант, и Жоржа многое отличает. Жорж совсем не похож на искреннего, чистого недотепу. Скорее, он чеховский Платонов, закомплексованный неврастеник. Талантливый и органичный актёр Федор Лавров пока что в поиске более рельефного рисунка для своего героя.

Актрисы, играющие Соню, обычно изображают ее трудолюбивой, пришибленной заботами Золушкой. В исполнении молодой актрисы Ангелины Стречиной Соня - светская и кокетливая девица, знающая и цену себе, и силу очарования молодости. Астрова (Лешего), непрерывно рассуждающего о гибнущих лесах, играет Сергей Шнырев, недавно приглашенный в труппу Сатиры. В роли Елены Андреевны – Александра Мареева, издалека похожая на молодую Ирину Алферову. Такая способна вскружить голову всем мужчинам, находящимся в радиусе 500 метров. И хотя в жилах Елены Андреевны течет русалочья кровь, от русалки в ней только красота и осталась. Вместо холода и неприступности - сплошная эмоция. Александра Мареева - актриса из Петербурга в прошлом году перешла в театр «Прогресс сцена Армена Джигарханяна».

Роль профессора Серебрякова народный артист Юрий Васильев довел почти до карикатурной остроты. Если чеховские герои – это клоуны, то Серебряков в исполнении Васильева первый из них. Уж если бездарь и дурак — то это написано у него на лбу, сидит и ходит как памятник самому себе и рассуждает только про свой ревматизм.

Все герои пребывают в любовной томлении, кроме профессора Серебрякова, который томится от подагры. Федор Иванович (актер Игорь Лагутин) влюблен в Юлю (Надежда Филиппова), дядя Жорж - в Елену Андреевну, Соня - в Астрова, который любит не то её, не то Елену Андреевну, не то обеих вместе, но не вполне открыто.

Пьеса «Леший» не имеет такой богатой сценической судьбы, как её более поздняя версия - «Дядя Ваня».

Пьеса «Леший» не имеет такой богатой сценической судьбы, как её более поздняя версия - «Дядя Ваня».

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В доме разгорается скандал (Серебряков решил продать имение), Войницкий в отчаянии уходит в свою комнату и там стреляется. Вот тебе и «серенькая жизнь» по Чехову, у которого герои - люди обычные. Сергей Газаров взглянул на Чехова с точки зрения человека XXI века. Если мир радикально изменился за сто с лишним лет, то насколько сильно изменились чеховские герои с их тревогами, раздорами и человеческой глупостью?

- По сути, люди ни на йоту не изменились. Наоборот, еще более отдалились, блистательно научившись оправдывать любой блеф, эгоизм и сиюминутную выгоду, - сделал вывод Газаров.

Сергей Ишханович известен своими комедиями, гротескной буффонадой. Достаточно посмотреть его спектакли в «Табакерке» - «Ревизор» и «Мольер, avec amour», чтобы представить его режиссерский стиль . Чечетка, клоунада, гротеск и трюки – все как мы любим. В новом спектакле аттракционы тоже имеются: перед окриком Войницкого «Заткни фонтан, Вафля!» сам Вафля (Кирилл Анисимов) ни с того ни с сего плещет из стакана воду на всех присутствующих. Есть «цыгане», как в фильмах Никиты Михалкова.

«Дядя Жорж» - спектакль-праздник, в этом смысле Газаров верен себе. Праздник, но с удивительным послевкусием. После просмотра возникает та самая эмоция, которая имеется и у Чехова, хоть на выставку отправляй.

Когда: 23 июня

Цена билетов: 600 – 3000 руб.

КультураКультура: театр