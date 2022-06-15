У чеховского дяди Вани появился брат-близнец - дядя Жорж

Роль профессора Серебрякова народный артист Юрий Васильев довел почти до карикатурной остроты. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Режиссер Сергей Газаров объединил в своем новом спектакле не только чеховские пьесы «Леший» и «Дядя Ваня», но и вывел на сцену артистов двух трупп – Сатиры и Прогресс Сцены Армена Джигарханяна.

Пьеса «Леший» не имеет такой богатой сценической судьбы, как её более поздняя версия - «Дядя Ваня». И тут и там - сцены из деревенской жизни в четырёх действиях. Да и само действие - все в той же усадьбе профессора Серебрякова с теми же героями, главный из которых дядя Жорж в исполнении Фёдора Лаврова (с недавних пор он артист Театра сатиры). Жорж - гибрид из дяди Вани и Егора Петровича Войницкого из комедии «Леший». Классического дядю Ваню, доброго, наивного, отзывчивого, с претензией на талант, и Жоржа многое отличает. Жорж совсем не похож на искреннего, чистого недотепу. Скорее, он чеховский Платонов, закомплексованный неврастеник. Талантливый и органичный актёр Федор Лавров пока что в поиске более рельефного рисунка для своего героя.

Актрисы, играющие Соню, обычно изображают ее трудолюбивой, пришибленной заботами Золушкой. В исполнении молодой актрисы Ангелины Стречиной Соня - светская и кокетливая девица, знающая и цену себе, и силу очарования молодости. Астрова (Лешего), непрерывно рассуждающего о гибнущих лесах, играет Сергей Шнырев, недавно приглашенный в труппу Сатиры. В роли Елены Андреевны – Александра Мареева, издалека похожая на молодую Ирину Алферову. Такая способна вскружить голову всем мужчинам, находящимся в радиусе 500 метров. И хотя в жилах Елены Андреевны течет русалочья кровь, от русалки в ней только красота и осталась. Вместо холода и неприступности - сплошная эмоция. Александра Мареева - актриса из Петербурга в прошлом году перешла в театр «Прогресс сцена Армена Джигарханяна».

Роль профессора Серебрякова народный артист Юрий Васильев довел почти до карикатурной остроты. Если чеховские герои – это клоуны, то Серебряков в исполнении Васильева первый из них. Уж если бездарь и дурак — то это написано у него на лбу, сидит и ходит как памятник самому себе и рассуждает только про свой ревматизм.

Все герои пребывают в любовной томлении, кроме профессора Серебрякова, который томится от подагры. Федор Иванович (актер Игорь Лагутин) влюблен в Юлю (Надежда Филиппова), дядя Жорж - в Елену Андреевну, Соня - в Астрова, который любит не то её, не то Елену Андреевну, не то обеих вместе, но не вполне открыто.

Пьеса «Леший» не имеет такой богатой сценической судьбы, как её более поздняя версия - «Дядя Ваня». Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В доме разгорается скандал (Серебряков решил продать имение), Войницкий в отчаянии уходит в свою комнату и там стреляется. Вот тебе и «серенькая жизнь» по Чехову, у которого герои - люди обычные. Сергей Газаров взглянул на Чехова с точки зрения человека XXI века. Если мир радикально изменился за сто с лишним лет, то насколько сильно изменились чеховские герои с их тревогами, раздорами и человеческой глупостью?

- По сути, люди ни на йоту не изменились. Наоборот, еще более отдалились, блистательно научившись оправдывать любой блеф, эгоизм и сиюминутную выгоду, - сделал вывод Газаров.

Сергей Ишханович известен своими комедиями, гротескной буффонадой. Достаточно посмотреть его спектакли в «Табакерке» - «Ревизор» и «Мольер, avec amour», чтобы представить его режиссерский стиль . Чечетка, клоунада, гротеск и трюки – все как мы любим. В новом спектакле аттракционы тоже имеются: перед окриком Войницкого «Заткни фонтан, Вафля!» сам Вафля (Кирилл Анисимов) ни с того ни с сего плещет из стакана воду на всех присутствующих. Есть «цыгане», как в фильмах Никиты Михалкова.

«Дядя Жорж» - спектакль-праздник, в этом смысле Газаров верен себе. Праздник, но с удивительным послевкусием. После просмотра возникает та самая эмоция, которая имеется и у Чехова, хоть на выставку отправляй.

Когда: 23 июня

Цена билетов: 600 – 3000 руб.