В Турции показали документальный фильм об украинском нацизме: зрители шокированы

Кадр из фильма «Украинский ящик Пандоры» с сюжетом о съезде боевиков-неонацистов батальона "Азов" (запрещен в России). Фото: YouTube

Известный турецкий режиссер-документалист Серкан Коч снял фильм «Украинский ящик Пандоры». В нем представлен непредвзятый взгляд на причины происходящего там сегодня, среди которых автор выделяет укоренившуюся на Украине нацистскую идеологию.

В основе фильма – рассказ турецкого журналиста Окая Депрема, который уже несколько лет живет на Донбассе и знает об украинском нацизме не понаслышке. Он рассказал турецким зрителям о его корнях, связанных с националистическое объединением ОУН во главе со Степаном Бандерой. Немецкие фашисты использовали эту организацию для своих целей, сделав ее исполнителем массовых убийств коммунистов и евреев, которые продолжились и в первые послевоенные годы.

«Рост любви к Бандере и появление фашистских сил после распада СССР я считаю рождением нацизма на Украине. Если вы посмотрите на символику «Правого сектора» (запрещенная в России организация — ред.) и сравните их с немецкими флагами времен Второй мировой войны, то увидите, что они практически одинаковы. Нацбатальон «Азов» (против его участников в России заведено уголовное дело — ред.) – чисто фашистское образование, также использующее соответствующую символику. События в Одессе 2 мая 2014 года на востоке Украины восприняли как доказательство того, что русскоязычным гражданам, которые считают себя принадлежащими к «русскому миру», угрожает смерть», - говорит Депрем.

Турецкий журналист напомнил, что Владимир Зеленский был избран президентом на волне ожидания мира в украинском обществе.

«Он это пообещал и с рекордным результатом выиграл выборы. Но потом его популярность начала падать, потому что он был неопытным политиком, быстро оказался в сетях олигархов, националистов, и уже не мог самостоятельно действовать, превратившись в их пешку. Фашистские формирования постоянно устраивали акции и демонстрации по любому поводу. Всё, что имело хоть какое-то отношение к России – будь то магазин, банк, любое учреждение, они забрасывали камнями. Врывались и громили всё. Нацбатальоны стали главной силой украинской армии», - говорит Депрем.

Фильм вызвал большой интерес в Турции, и как показывают отклики зрителей в Youtube, стал откровением для многих из них и сломал стереотипы по поводу происходящего на Украине.

В целом же, турецкое общество спокойно относится к событиям в Незалежной. Россияне чувствуют себя в Турции в полной безопасности, и ощущается она не только из-за усилий властей не допускать никаких провокаций со стороны проживающих в стране украинцев, но и из-за внутренней симпатии турок к русским вообще. Впрочем, это не значит, что ситуация на Украине турок не волнует. Ещё как волнует! Но больше с точки зрения экономики: туристы, торговля, цены на бензин, пресловутые помидоры… При этом турецкое правительство, осудив спецоперацию, все же придерживается нейтралитета и пытается выступить в роли посредника.

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