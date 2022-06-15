Украина стонет от поражений и обвиняет Вашингтон в обмане

Популярная нынче на Украине нашивка "Святая Джавелина". Фото: REUTERS

Украина выставила своим западным союзникам претензии по поводу поставок вооружений. Замминистра обороны Ганна Маляр рассказала, что реальные поставки не превышают 10% от запрошенных объемов. Ей вторят и "официальные спикеры".

- Нам нужна дальнобойная артиллерия, многоствольные ракетные установки, танки, бронетранспортеры и беспилотники. Если у нас будет достаточное количество, мы выиграем войну. Когда Запад дал нам 120 единиц дальнобойной артиллерии, положение на фронте сразу изменилось, - объяснил ситуацию в интервью Bild Алексей Арестович, не удосужившись разъяснить. как именно изменилось "положение на фронте". - Немцы много обещали, они решили дать нам 88 танков "Леопард", 50 систем "Гепард" и зенитных систем. Этого было бы достаточно для двух бригад в украинской армии. Если бы у нас сейчас было две бригады, мы могли бы вернуть Херсон или выбить их из Попасной и Северодонецка.

Подробно "ответил" Арестовичу американский военный аналитик Скотт Риттер.

- Посмотрите на список оружия, нужного украинцам. Это убедительное доказательство того, что им надирают задницы. Если вам нужно тысячу артиллерийских орудий, значит, вы потеряли тысячу орудий. Если вам нужно 500 танков, значит, вы уже потеряли 500 танков. Это суровый факт! И это все связано с человеческими жизнями. На каждый уничтоженный танк приходится три-четыре погибших, на каждое орудие – пять-шесть жизней. Это значит, что они потеряли эти тысячи человек. А есть еще пехота, есть проблемы с логистикой.

Впрочем, можно привести пример и с другими видами вооружений. Помните, как гордились украинцы, когда при президенте Порошенко они получили из США первые ПТРК "Джавелин"? Как они носились с ними, заявляя, что теперь "русне и сепарам конец"!

США поставили на Украину более 7 тысяч (!) этих комплектов ПТРК. И почему-то ничего не слышно об эффективности их массового применения. "Джавелины" чаще всего в сети появляются в качестве трофеев российских войск и частей Народной милиции ЛДНР.

И ту на сцене появляется The Washington Post, которая популярно объясняет, что поставленные на Украину "Джавелины" совершенно небоеспособны. В комплекте к ним, оказывается, отсутствуют запасные батареи, и когда основные батареи разряжаются, то грозный ПТРК становится просто ударным оружием. В том смысле, что им можно попытаться просто кого-нибудь ударить из-за угла. Но, конечно, не танк.

- Если украинскому солдату повезло, и к нему приехал "Джавелин" в полной комплектации, ему предстоит следующее испытание, - пишет газета. - Необходимо прочитать руководство пользователя на английском языке, которое по объему сопоставимо с небольшой книгой — в нем 258 страниц. Компьютерное руководство в двух частях, которое в теории должно прилагаться к ПТРК, на Украину не поставляется

Примечательно. Конечно, Вашингтон виноват - не перевел на мову или даже на русский язык свою инструкцию к оружию. Приходится украинским военным под огнем противника листать толстенные словари.

А можно вопросик? Первые ПТРК этого типа были поставлены на Украину в 2018-м году. И за 4 года никто на Украине не озаботился тем, чтобы найти специалиста, которому следовало поручить осуществить перевод. А потом напечатать инструкции на доступном для военнослужащих языке.

Ни в коем случае не подумайте, что я как-то болею за ВСУ и желаю повысить их эффективность даже на тысячную долю процента. Тому, что в руководстве ВСУ и украинского Министерства обороны оказались такие тупые и неприспособленные к реальной работе персонажи, словно сошедшие из дешевого фарса, можно только радоваться. Нынешнее украинское руководство и так зажилось на этом свете, а на том черти уже оформляют в своей бухгалтерии перерасход масла на сковородках ввиду отсутствия клиентов.

Но вот эта нынешняя привычка нынешней Украины ничего не делать самим, а потом сваливать причины неудач на тех, кто им помогает – это все-таки должно хоть как-то дойти до умов тех, кто им сейчас помогает.

Ребята и господа-нетоварищи, что бы вы ни делали, как бы ни тужились, Украина – это, грубо говоря, не в коня корм. То есть абсолютно. Выдавать им вооружения, что за деньги, что задаром – это просто заранее списывать их в утиль и потери.

В конечном итоге именно вы останетесь виноваты в том, что они облажались.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 15 июня 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 июня 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс ждет подкрепление: Чем ответит Россия на беспрецедентные обстрелы мирного Донецка

Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец о том, как будет дальше развиваться ситуация в Донбассе (подробности)

Герои спецоперации «Z»: старший лейтенант Бояркин вызвал огонь на себя

Заняв круговую оборону, раненые военнослужащие запросили помощь своей артиллерии (подробности)

Нацбаты расстреляли более 60 украинских солдат в спину - они шли с белыми флагами к российским позициям

Минобороны: нацбаты Украины расстреляли более 60 военнослужащих ВСУ (подробности)