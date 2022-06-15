Эксперты не нашли плюсов в законопроекте об ограничении получения данных из ЕГРН

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому данные из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) будут доступны только с согласия собственников объектов. Для раскрытия данных собственник должен подать в реестр соответствующее заявление, разрешающее предоставлять такие персональные данные. Документ составила группа думских депутатов, включая Александра Хинштейна, главу комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Как объяснил сам депутат на своей странице во ВКонтакте, «мы регулярно сталкиваемся с проблемой утечек персональных данных. Это проблема как иностранных ИТ-платформ, так и российских компаний. При этом штрафы за распространение персональных данных мизерные, да и ответственность операторов несоизмерима с возможным ущербом для пользователей».

Таким образом, по мнению Хинштейна, получение данных из ЕГРН одновременно ставит под удар безопасность персональных данных и того, кто запрашивает информацию, и того, о ком запрашивается информация. Депутат уверен, что «сегодня в цифровой среде мы присутствуем настолько же реально, насколько и в жизни привычной», а значит «проблема защищенности персональных данных россиян от несанкционированного доступа неограниченного круга лиц имеет чрезвычайно высокую актуальность».

Правда, стремясь защитить персональные данные, депутаты не подумали, как это отразится на сделках с недвижимостью. По мнению экспертов рынка, инициатива не самая удачная.

«Текущий законопроект в первую очередь окажет влияние на приобретение квартиры на вторичном рынке, а также на получение кредита под залог имеющейся недвижимости», -говорит региональный финансовый директор Nikoliers Татьяна Яцына.

Как отмечает управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка, в итоге сама процедура поиска недвижимости и оценки всех рисков станет сложнее и потребует больших трудозатрат. Причем это коснется не только брокеров, но и нотариусов, кадастровых инженеров, а также специалистов Росреестра.

Дело в том, что получение непосредственно самими банками выписки из ЕГРН – отлаженная, надежная и простая процедура, которая позволяет им максимально быстро принимать решение о выдаче кредита: «В текущем варианте законопроекта получать выписки банками будет возможно, но они не будут содержать персональные данные правообладателя (собственника) – ФИО, СНИЛС, дату рождения, вследствие чего все это «удлинит» во времени сделку за счет необходимости получения собственниками выписок из ЕГРН лично (через представителя), содержащих персональные данные», - говорит Яцына.

Она поясняет, что выписка – не имеет статуса «свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество» и действительна только 30 дней с даты ее изготовления. При этом поскольку банки также несут ответственность за чистоту сделки, они будут вынуждены проводить дополнительные процедуры по подтверждению подлинности выписки.

«Единственными, кто окажется в плюсе после принятия данного законопроекта будут собственники недвижимости. Данные, кто является собственником и какие есть обременения, станут недоступны для третьих лиц», - рассказывает частный риелтор Юрий Осипов.

По его словам, механизм получения сведений из ЕГРН изменится до такой степени, что все заинтересованные стороны при сделках с недвижимостью могут стать заложниками наличия доброй воли у собственника отчуждаемого имущества, так как все сведения из ЕГРН будут предоставляться только с его разрешения. Здесь возникают возможность для различного рода манипуляций и давления со стороны продавца, а также риски мошенничества.

Эксперт напоминает, что после октября 2015 года банки, нотариусы, любые кредитные или страховые компании обязали получать сведения из ЕГРН самостоятельно любым доступным способом, был введен запрет на требования этих данных непосредственно у их клиентов. Принятие нового законопроекта усложнит схему получения данных прежде всего для кредитных и страховых организаций в результате того, что их клиентом в случае ипотечной сделки является покупатель недвижимости, который сможет получить выписку из ЕГРН только от продавца недвижимости. Очевидно, что разрешение на получение сведений из ЕГРН третьими лицами будет предоставляться подавляющим меньшинством собственников недвижимости.

«В первое время после принятия данного законопроекта возникнет негативное влияние на и так сильно просевший ипотечный рынок, по чисто техническим причинам замедлятся проверки объектов недвижимости и их одобрение со стороны кредитных и страховых организаций, которые вынуждены будут создавать новые пути и схемы проверки объектов. Со временем система придет в равновесное положение, но на это понадобятся несколько месяцев, в течение которых рынок недвижимости будет испытывать дискомфорт от нововведений», - говорит Осипов.

«Полагаю, что оптимальным решением было бы расширение перечня лиц, которые могли бы получить данные сведения. К ним относятся в том числе брокеры и банки. Это позволит, с одной стороны, обеспечить необходимую защиту персональных данных, а с другой – поддержать рынок вторичной недвижимости, который сейчас находится в не самом простом положении», - уточняет Коркка.