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Звезды15 июня 2022 9:40

Достали даже на том свете: сестра выдвинула чудовищные обвинения против Александра Градского

Адвокат заявил, что обманутая Александром Градским сестра все еще может получить свою часть наследства
Елена ПЕТРОВА
От разборок наследников, разыгравшихся после его смерти, Александр Градский, наверняка, не раз перевернулся в гробу.

От разборок наследников, разыгравшихся после его смерти, Александр Градский, наверняка, не раз перевернулся в гробу.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

От разборок наследников, разыгравшихся после его смерти, Александр Градский, наверняка, не раз перевернулся в гробу. Сначала, словно в голливудском боевике, налетчики похитили у молодой вдовы сумку, набитую сотней миллионов рублей: это преступление (а может, и дерзкая инсценировка?) до сих пор не раскрыто. Затем друзья предали огласке войну вдовы со старшими детьми артиста от прошлого брака, а их мать и вовсе потребовала через суд свою долю наследства: якобы 20 лет назад ей ничего не досталось при разводе. И когда казалось, что эта санта-барбара уже закручена до предела, со дна неожиданно постучали. Теперь двоюродная сестра Градского обвиняет в подлости и обмане его самого.

"Я САША ГРАДСКИЙ И У МЕНЯ ОГРОМНЫЕ СВЯЗИ"

- Твой отец умер и лишил тебя наследства в мою пользу. Это его воля. Квартира и дача теперь принадлежат мне. И не советую тебе со мной связываться, я Саша Градский и у меня огромные связи везде, - так Наталья Градская в 2002 году узнала, что лишилась не только отца Бориса Градского, солиста знаменитого ансамбля Моисеева, но и всего семейного имущества.

О своей драме кузина певца (это дочь родного дяди Градского по матери) написала в соцсетях, чтобы ее слова "не исковеркали и не вырвали из контекста". Когда все случилось, Наталья уже жила в Ницце, отец в Москве. И вдруг на несколько недель он пропал: не брал трубки, не выходил на связь. Дочь рванула в Россию и здесь от старшего брата узнала ужасные новости. При этом Александр Градский не сообщил никаких подробностей: как умер, где похоронен...

- Я нашла больницу, обзванивая по справочнику все больницы Москвы. Встретилась с врачом, и он рассказал, что папу привезли с температурой 40С в сопровождении нотариуса и Градского, - написала Наталья. - Саша уговаривал моего папу что-то подписать, он это сделал. Положили в реанимацию, а через три дня он умер от воспаления легких. Саша больше не появлялся... Был, наверное, занят оформление моего наследства на себя!

Свои громкие откровения кузина Градского еще в «нулевых» пыталась пристроить на федеральные ток-шоу и даже договорилась о съемках. Но в последний момент программу загадочно сняли с эфира.

СЫН ОБМАНУЛ ВСЛЕД ЗА ОТЦОМ

Двадцать лет сестра ждала, что артист все-таки вернет ей причитающееся наследство, но этого так и не случилось. Поэтому после смерти звезды Наталья решила попытаться через юристов получить свое имущество, которое сейчас оценивается в сумму около 200 миллионов рублей. Даже половина этих денег ей бы очень пригодилась: Наталья хотела открыть свой "собачий" бизнес (она кинолог), помочь младшему сыну, который страдает аутизмом. Как вдруг...

- Мне поступил звонок от Дани, сына Градского: "Я знаю, как подло и некрасиво поступил с тобой мой отец. Осуждаю этот поступок и хочу все исправить. Ты достойна получить своё", - пересказала Наталья слова племянника. - "Но к тебе есть одна просьба: могла бы ты промолчать и не рассказывать эту историю, дабы не портить имидж великого музыканта?". Конечно, я согласилась.

Однако, спустя шесть месяцев после смерти певца, когда для родственников истек срок подачи заявлений о вступлении в наследство, Даниил Градский о своих словах больше не вспомнил. "У меня нет денег", - попросту развел руками племянник. Теперь женщина намерена судиться.

- Со мной поступили подло, и теперь им держать ответ. При жизни Саши я не могла говорить, меня бы растоптали. А теперь меня интересуют даже не деньги, а моя честь. Это дело принципа, - заявила Наталья Градская.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

По словам юристов, шансы получить имущество отца или эквивалентную ему сумму у сестры Градского есть даже сейчас, спустя 20 лет после всех событий. Главное - доказать, что права женщины были нарушены, и это не могло быть исправлено ранее. Между тем, по закону, если бы родитель не подписал какие-то сомнительные бумаги в невменяемом состоянии, его наследство должна была получить дочь. Именно она, а не племянник, является наследником первой очереди.

- Стандартный срок давности для оспаривания составляет три года, но в данном случае этот прошедший срок может быть восстановлен, - считает звездный адвокат Андрей Алешкин. - Однако, Наталье придется в суде доказать, что раньше она не могла отстоять свои права, например, потому что не знала об их нарушении или боялась физической расправы. Угроза жизни - это логичное объяснение для молчания. Тогда понятно, почему женщина решила заговорить лишь после смерти Александра Градского. Думаю, у Натальи есть перспективы получить свое имущество.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

27 июня суд начнет слушания по делу о выделении наследства предыдущей жене музыканта Ольге Градской, с которой он прожил два десятка лет и развелся в начале двухтысячных. 61-летняя Ольга Семеновна уверяет, что при расставании недополучила половину нажитого в браке имущества и требует 50% от нескольких нежилых помещений и земельных участков, а также жилого и нежилого здания. Мол, все эти богатства были приобретены в браке.

Любопытно, что ответчиками по делу выступают молодая вдова певца Марина Коташенко, а также взрослые дети самой Ольги Градской - Мария и Даниил.

Шоу-бизнесЗвезды: скандалАлександр Градский: досье KP.RU