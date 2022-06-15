Достали даже на том свете: сестра выдвинула чудовищные обвинения против Александра Градского

От разборок наследников, разыгравшихся после его смерти, Александр Градский, наверняка, не раз перевернулся в гробу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

От разборок наследников, разыгравшихся после его смерти, Александр Градский, наверняка, не раз перевернулся в гробу. Сначала, словно в голливудском боевике, налетчики похитили у молодой вдовы сумку, набитую сотней миллионов рублей: это преступление (а может, и дерзкая инсценировка?) до сих пор не раскрыто. Затем друзья предали огласке войну вдовы со старшими детьми артиста от прошлого брака, а их мать и вовсе потребовала через суд свою долю наследства: якобы 20 лет назад ей ничего не досталось при разводе. И когда казалось, что эта санта-барбара уже закручена до предела, со дна неожиданно постучали. Теперь двоюродная сестра Градского обвиняет в подлости и обмане его самого.

"Я САША ГРАДСКИЙ И У МЕНЯ ОГРОМНЫЕ СВЯЗИ"

- Твой отец умер и лишил тебя наследства в мою пользу. Это его воля. Квартира и дача теперь принадлежат мне. И не советую тебе со мной связываться, я Саша Градский и у меня огромные связи везде, - так Наталья Градская в 2002 году узнала, что лишилась не только отца Бориса Градского, солиста знаменитого ансамбля Моисеева, но и всего семейного имущества.

О своей драме кузина певца (это дочь родного дяди Градского по матери) написала в соцсетях, чтобы ее слова "не исковеркали и не вырвали из контекста". Когда все случилось, Наталья уже жила в Ницце, отец в Москве. И вдруг на несколько недель он пропал: не брал трубки, не выходил на связь. Дочь рванула в Россию и здесь от старшего брата узнала ужасные новости. При этом Александр Градский не сообщил никаких подробностей: как умер, где похоронен...

- Я нашла больницу, обзванивая по справочнику все больницы Москвы. Встретилась с врачом, и он рассказал, что папу привезли с температурой 40С в сопровождении нотариуса и Градского, - написала Наталья. - Саша уговаривал моего папу что-то подписать, он это сделал. Положили в реанимацию, а через три дня он умер от воспаления легких. Саша больше не появлялся... Был, наверное, занят оформление моего наследства на себя!

Свои громкие откровения кузина Градского еще в «нулевых» пыталась пристроить на федеральные ток-шоу и даже договорилась о съемках. Но в последний момент программу загадочно сняли с эфира.

СЫН ОБМАНУЛ ВСЛЕД ЗА ОТЦОМ

Двадцать лет сестра ждала, что артист все-таки вернет ей причитающееся наследство, но этого так и не случилось. Поэтому после смерти звезды Наталья решила попытаться через юристов получить свое имущество, которое сейчас оценивается в сумму около 200 миллионов рублей. Даже половина этих денег ей бы очень пригодилась: Наталья хотела открыть свой "собачий" бизнес (она кинолог), помочь младшему сыну, который страдает аутизмом. Как вдруг...

- Мне поступил звонок от Дани, сына Градского: "Я знаю, как подло и некрасиво поступил с тобой мой отец. Осуждаю этот поступок и хочу все исправить. Ты достойна получить своё", - пересказала Наталья слова племянника. - "Но к тебе есть одна просьба: могла бы ты промолчать и не рассказывать эту историю, дабы не портить имидж великого музыканта?". Конечно, я согласилась.

Однако, спустя шесть месяцев после смерти певца, когда для родственников истек срок подачи заявлений о вступлении в наследство, Даниил Градский о своих словах больше не вспомнил. "У меня нет денег", - попросту развел руками племянник. Теперь женщина намерена судиться.

- Со мной поступили подло, и теперь им держать ответ. При жизни Саши я не могла говорить, меня бы растоптали. А теперь меня интересуют даже не деньги, а моя честь. Это дело принципа, - заявила Наталья Градская.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

По словам юристов, шансы получить имущество отца или эквивалентную ему сумму у сестры Градского есть даже сейчас, спустя 20 лет после всех событий. Главное - доказать, что права женщины были нарушены, и это не могло быть исправлено ранее. Между тем, по закону, если бы родитель не подписал какие-то сомнительные бумаги в невменяемом состоянии, его наследство должна была получить дочь. Именно она, а не племянник, является наследником первой очереди.

- Стандартный срок давности для оспаривания составляет три года, но в данном случае этот прошедший срок может быть восстановлен, - считает звездный адвокат Андрей Алешкин. - Однако, Наталье придется в суде доказать, что раньше она не могла отстоять свои права, например, потому что не знала об их нарушении или боялась физической расправы. Угроза жизни - это логичное объяснение для молчания. Тогда понятно, почему женщина решила заговорить лишь после смерти Александра Градского. Думаю, у Натальи есть перспективы получить свое имущество.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

27 июня суд начнет слушания по делу о выделении наследства предыдущей жене музыканта Ольге Градской, с которой он прожил два десятка лет и развелся в начале двухтысячных. 61-летняя Ольга Семеновна уверяет, что при расставании недополучила половину нажитого в браке имущества и требует 50% от нескольких нежилых помещений и земельных участков, а также жилого и нежилого здания. Мол, все эти богатства были приобретены в браке.

Любопытно, что ответчиками по делу выступают молодая вдова певца Марина Коташенко, а также взрослые дети самой Ольги Градской - Мария и Даниил.