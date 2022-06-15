Дерусификация абсурда: Украина сплясала гопак на граблях

В Верховную Раду внесен законопроект, запрещающий издание в стране книг современных российских авторов, а также вводящий запрет на издание переводов иностранных книг на русском языке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ВСУ несут "болезненные потери" в районе Северодонецка и под Харьковом. На самом деле и на других участках зоны боевых действий, но именно в этих районах потери, судя по всему, настолько "болезненные", что замолчать их у Киева уже не получается.

А в это время в Незалежной решают неотложные задачи. Верховная рада Украины одобрила инициативу о легализации марихуаны. Как отмечают наблюдатели, слово "медицинский" из законопроекта о каннабисе можно смело вычеркивать, потому что речь идет о беспошлинном ввозе на территорию страны самой обычной марихуаны.

Но еще более насущным становится процесс завершения дерусификации Незалежной. В украинский парламент от имени группы депутатов, среди которых и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, внесен законопроект, запрещающий издание в стране книг современных авторов из числа граждан РФ, а также о запрете на издание переводов иностранных книг на русском языке.

Целью такой инициативы, по сообщению Комитета по гуманитарной и информационной политике, ставится задача "перекрыть влияние "русского мира" на украинское книгоиздание и книгораспространение как извне, так и внутри страны".

Что запрещается этим проектом, который, вне всякого сомнения, будет принят украинскими депутатами на "ура":

- Импорт книг и продажи ранее ввёзенных книг из России и Беларуси;

- Печать и ввоз современных произведений авторства граждан РФ;

- Печать книг в Украине на других языках, кроме как на украинском, а также на языках ЕС и коренных народов Украины;

- Печать переводов книг иностранных авторов на русском языке (и других языках не ЕС).

Инициатива, безусловно, "очень важная и своевременная", особенно, если учесть, что книгопроизводство на Украине практически перестало существовать, как и книжный рынок. От точечных ударов по русским и советским литераторам Украина перешла к полному запрету всех писателей России и Белоруссии.

Непонятно лишь, это теперь и двухтомник избранных речей и выступлений украинского недофюрера на русском языке тоже нельзя будет печатать?

На очереди весь советский и российский, а также и белорусский) кинематограф, и все композиторы из России и имеющие белорусские корни. Все делается для того, чтобы Украины танцевала исключительно гопак с томиком Шевченко в руках (правда, он, гад такой, многое писал не на мове, а на русском языке) и исключительно на граблях. Это ее единственное умение, кроме как скакать под известный лозунг.

А тем временем мэр Одессы Геннадий Труханов объявил, что намерен полностью разорвать все связи с историческим наследием, полученным от России, для чего будут переименованы все улицы города, так или иначе с этим связанные. Такие, как, например, Новомосковская, Бородинская, Курская, Чапаева, Воронежская и т.д.

- В новейшую историю Одессы и Украины должны быть вписаны имена и страны, которые так или иначе ведут нас к Победе. В Одессе может – и должна! – появиться улица Героев Мариуполя, площадь Великобритании. И, конечно же, мы создадим на месте сквера Воинов АТО большой мемориал, где будут увековечены имена всех одесситов, кто положил свою жизнь за Украину! – заявил он и тут же на голубом глазу объявил приплел сюда приверженность "цивилизованности" в этом действе. - В этом процессе важно не повторять большевистских практик следования сиюминутной конъюнктуре или идеологии. Мы должны показать себя частью цивилизованного мира, который принимает взвешенные решения, ценя мировую культуру и помня свою историю в разных ее проявлениях.

Само интересное во всем этом процессе, что они пытаются усиленно создать впечатление, будто уверены в своем завтрашнем дне. Они думаю (или пытаются уверить в этом всех) что у них и нынешней Украины есть какое-то будущее.

А его нет. И господину Труханову впору уже искать какие-либо другие названия вместо площади Великобритании, как например, сделали в Мелитополе, где улица украинского националиста Донцова теперь названа в честь советского диверсанта-разведчика Павла Судоплатова. А лучше оставить старые названия. На суде зачтут как смягчающее обстоятельство.