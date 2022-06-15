Минобороны России открыло в ЛНР большой надувной кевларовый госпиталь

Врачи отдельного аэромобильного медотряда ВДВ оказывают медпомощь жителям Луганской Народной Республики

Отдельный аэромобильный медицинский отряд воздушно-десантных войск Минобороны России развернул в Луганской Народной Республике большой надувной кевларовый госпиталь.

Это только внешне он похож на палаточный городок. На самом деле ткань в нем необыкновенная - кевларовая, как на современных легких бронежилетах. Нити кевлара не дают возможности пулям и осколкам нанести вред пациентам, врачам и аппаратуре.

Отдельный аэромобильный медицинский отряд воздушно-десантных войск Минобороны России развернул в Луганской Народной Республике большой надувной кевларовый госпиталь.

- В рамках проходящей специальной военной операции госпиталь оказывает квалифицированную медицинскую помощь не только военнослужащим, получившим ранения, для того, чтобы они быстрее вернулись в строй, но и местному населению Луганской народной республики, - заявил начальник аэрозольного госпиталя Юрий Бровко.

В связи с загруженностью системы здравоохранения ЛНР российские военные врачи приняли на себя часть забот о жителях республики - ведут типичный поликлинический прием граждан, в том числе детей.

В связи с загруженностью системы здравоохранения ЛНР российские военные врачи приняли на себя часть забот о жителях республики - ведут типичный поликлинический прием граждан, в том числе детей.

- Нам такая помощь очень важна, деткам нужна медицинская помощь, - заявила жительница Луганска Светлана Здор и поблагодарила российских военнослужащих.

С пациентами круглосуточно работают военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и стоматологи.