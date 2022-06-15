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Политика15 июня 2022 8:15

Минобороны России открыло в ЛНР большой надувной кевларовый госпиталь

Врачи отдельного аэромобильного медотряда ВДВ оказывают медпомощь жителям Луганской Народной Республики
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Врачи отдельного аэромобильного медотряда ВДВ оказывают медпомощь жителям Луганской Народной Республики

Врачи отдельного аэромобильного медотряда ВДВ оказывают медпомощь жителям Луганской Народной Республики

Отдельный аэромобильный медицинский отряд воздушно-десантных войск Минобороны России развернул в Луганской Народной Республике большой надувной кевларовый госпиталь.

Это только внешне он похож на палаточный городок. На самом деле ткань в нем необыкновенная - кевларовая, как на современных легких бронежилетах. Нити кевлара не дают возможности пулям и осколкам нанести вред пациентам, врачам и аппаратуре.

Отдельный аэромобильный медицинский отряд воздушно-десантных войск Минобороны России развернул в Луганской Народной Республике большой надувной кевларовый госпиталь.

Отдельный аэромобильный медицинский отряд воздушно-десантных войск Минобороны России развернул в Луганской Народной Республике большой надувной кевларовый госпиталь.

- В рамках проходящей специальной военной операции госпиталь оказывает квалифицированную медицинскую помощь не только военнослужащим, получившим ранения, для того, чтобы они быстрее вернулись в строй, но и местному населению Луганской народной республики, - заявил начальник аэрозольного госпиталя Юрий Бровко.

В связи с загруженностью системы здравоохранения ЛНР российские военные врачи приняли на себя часть забот о жителях республики - ведут типичный поликлинический прием граждан, в том числе детей.

В связи с загруженностью системы здравоохранения ЛНР российские военные врачи приняли на себя часть забот о жителях республики - ведут типичный поликлинический прием граждан, в том числе детей.

В связи с загруженностью системы здравоохранения ЛНР российские военные врачи приняли на себя часть забот о жителях республики - ведут типичный поликлинический прием граждан, в том числе детей.

- Нам такая помощь очень важна, деткам нужна медицинская помощь, - заявила жительница Луганска Светлана Здор и поблагодарила российских военнослужащих.

С пациентами круглосуточно работают военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и стоматологи.

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