Зачем Украина обстреливает мирные города Донбасса

Донецк. Сотрудница Республиканского центра охраны материнства и детства у окна, разбитого в результате обстрела 13 июня. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

В последние дни обстрелы Донецка и других территорий независимых донбассовских республик не просто участились. Многие наблюдатели со стороны и местные жители отмечают настолько запредельную жестокость обстрелов именно жилых кварталов, где заведомо нет никакой военной техники или объектов даже двойного назначения, которой, при всем своем людоедстве, ВСУ ранее не отличалось.

Бьют по жилым домам, по детским садам и школам, по рынкам и магазинам, по больницам и роддомам. Бьют в такое время суток и по таким местам, где и когда находятся исключительно мирные жители. Причем, удары настолько скоординированные по времени и местам ударов, что становится ясно – это не какая-то инициатива упоротого отдельного командира части или батареи, это приказ, полученный украинскими артиллеристами сверху. Как минимум, из штаба командования группой, а, скорее всего, непосредственно из Киева.

Последствия обстрела Донецка 30 мая 2022 г. Снаряды угодили в здание Школы №22. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Местные стонут, Сеть кипит и требует ответного возмездия. Требует сровнять с землей ту же Авдеевку. Но именно этого и надо Киеву, именно это и является их целью. Сегодня начинается заседание Контактной группы министров обороны стран НАТО и их союзников, объединенных антироссийскими санкциями в некое подобие единого целого. Киев в последние дни активизировал жалостные и одновременно наглые требования новых поставок современных западных вооружений. Упреки в недостаточности уже проходящих поставок перемежаются с нытьем, что иначе Украина не может сопротивляться.

Известный официальный врун офиса президента Украины Алексей Арестович шантажирует Запад своими фантазиями, что, мол, если союзники Киева не поставят необходимое количество запрашиваемых у них вооружений, то ВСУ могут перейти на сторону России и вместе с российскими войсками придут в Европу, которая со своими игрушечными армиями не сможет ничего противопоставить такой объединенной военной силе. В какой-то степени предположение верное, если не брать в расчет, что армия России объединится с ВСУ только после жесточайшей денацификации последних, а в нынешнем состоянии ВСУ – это враги, которые ничем не лучше гитлеровских захватчиков времен Великой Отечественной. Но главный посыл Арестовича совершенно другой, и в той же Европе его прочитали, что это не предупреждение, а прямой и откровенный шантаж – дайте оружие, как можно больше оружия!

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Фото: YouTube

Вряд ли Арестович со своими пламенными лживыми речами может способствовать тому, чтобы поставки вооружений из стран Запада начали набирать обороты. А вот обстрелы российскими войсками украинской стороны, массовые, жестокие и беспощадные, по площадям, должным образом преподнесенные, смогут это сделать. Именно по этой причине ВСУ сейчас, при жесточайшем и хроническом дефиците снарядов расходуют их на Донецк, Горловку, Макеевку. Им нужно, чтобы Россия, возмутившись, ударила по площадям, они бы еще добавили к этому своих снарядов – и получите готовую картинку: российские войска жестоко стреляют по мирному населению, устроили настоящий геноцид и так далее.

Мужчина успокаивает свидетельницу обстрела донецкого Майского рынка 13 июня 2022 г. От снарядов ВСУ погибли 3 человека, 18 оказались ранены. Фото: REUTERS

Пострадавший автомобиль на месте обстрела Майского рынка в Донецке. Фото: REUTERS

Именно такие задачи они решали изначально, размещая свои танки, артиллерию, РСЗО и комплексы ПВО посреди жилых кварталов. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, давно уже заслуживший, чтобы в его фамилии сократили вторую букву "о", стал рассказывать, что, мол, ВСУ именно потому размещают свои силы и военную технику в городах, что русские-де "не умеют воевать в условиях городской застройки, в отличие от украинской армии". Врет, гнида, даже не врет, а просто брешет, как любят говорить на той же Украине. Российские войска знают и умет вести боевые действия и в чистом поле, и в городе. И именно поэтому в городе они сами ставят себя в заранее более проигрышное положение, поскольку стараются по максимум сохранить жизни мирного населения. Но и в таких условиях выигрывают.

Украине именно сейчас, пока не закончилось, пока идет это заседание Контактной группы министров обороны более, чем из 40 стран, как воздух необходим удар Росси по площадям, где перемешаны ВСУшники и гражданские. Именно по этой причине они устраивают жесточайшие обстрелы бывшеукраинских городов на освобожденной территории. Они давно не считают их жителей украинцами. Да и тех, кто проживает на пока еще не освобожденной территории не считают за людей – не зря же Подоляк предложил НАТО испытывать все новые виды вооружений на Украине в зоне боевых действий. Но сейчас они всячески пытаются спровоцировать Россию именно на такие шаги, отчетливо понимая, что это, если не самый последний, то один из последних их шансов.

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