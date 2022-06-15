Минобороны уничтожило украинские склады со снарядами к британским гаубицам М777

Вооруженные Силы России продолжают специальную военную операцию в Донбассе.

Вооруженные Силы России продолжают специальную военную операцию в Донбассе. Ракетчики зачищают дальние рубежи на Западной Украине, откуда не прекращается доставка грузовиками боеприпасов.

- Высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе населенного пункта Золочев Львовской области уничтожен склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе к 155-мм гаубицам М777, - сообщил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Известно, что гаубицы М777 - детище Великобритании и поставляется почти во все страны входящие в НАТО. Это современные артиллерийские системы, которые имеют оптическое управление сопряженное с камерой беспилотника. Снаряды к таким гаубицам имеют собственную систему управления и могут поражать цели на расстоянии более 40 километров.

Генерал-лейтенант также сообщил об уничтожении высокоточными ракетами воздушного базирования в Николаевской области военного аэродрома «Вознесенск», где была ликвидирована авиационная техника воздушных сил Украины.

Таким образом уничтожаются каналы доставки боеприпасов и резервистов по воздуху. По украинским железным дорогам так же скоро будет невозможно что-либо доставить. Удары высокоточным оружием выводят из строя железнодорожные узлы и станции. Они наносятся ночью и утром, чтобы избежать случайных жертв среди мирного населения и обслуживающего персонала.

- В районах железнодорожных станций Доброполье, Покровск Донецкой Народной Республики и Орловщина Днепропетровской области уничтожено большое количество вооружения и военной техники из США и европейских стран, доставленных для украинской группировки на Донбассе, - отметил представитель Минобороны России.

Генерал-лейтенант также перечислил другие важные цели, что были уничтожены нашими ракетчиками: радиолокационная станция контроля воздушного пространства в районе Лисичанска Луганской Народной Республики, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе населенного пункта Соледар Донецкой Народной Республики, склады боеприпасов в районах Горское и Верхнекаменское Луганской Народной Республики, два пункта управления ВСУ и узел связи в районах населенных пунктов Переездное и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики.

За прошедшие сутки пилоты армейской авиации нанесли удары по 24 районам сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины, где уничтожили более 300 националистов, станцию радиоэлектронной борьбы в районе населенного пункта Малиновка Харьковской области, 10 танков и других боевых бронированных машин, три установки реактивных систем залпового огня «Град», 18 специальных автомобилей, три минометных расчета, а также 11 орудий полевой артиллерии, в том числе четыре 155-мм английских гаубицы М777.

Возможно, те самые, что обстреливали Донецк.

По данным представителя Минобороны России российскими средствами противовоздушной обороны России в районе Краснополье Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, а по остальному Донбассу шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

Всего ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 313 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 43 пункта управления подразделений, а также 62 огневых позициях артиллерийских подразделений ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

203 - самолета.

131 - вертолет.

1211 - беспилотных летательных аппаратов.

339 - зенитных ракетных комплексов.

3558 - танков и других боевых бронированных машин.

524 - установки реактивных систем залпового огня.

1958 - орудий полевой артиллерии и минометов.

3623 - единицы специальной военной автомобильной техники.