Иначе Украина исчезнет: в Америке посоветовали Киеву принять условия России

У свежей могилы украинского военнослужащего в Харьковской области. Фото: REUTERS

На Западе все чаще звучат голоса, призывающие Украину вернуться к мирным переговорам с Россией, пока не стало слишком поздно. Одно из таких заявлений сделал экс-глава Госдепа США Генри Киссинджер, предположивший, что Украине придется пожертвовать частью своих территорий ради прекращения огня.

Как пишет издание National Interest, специализирующееся на вопросах геополитики, слова Киссинджера были негативно восприняты на Украине, однако «в них есть свой мрачный реализм». Интернет-журнал приводит другое известное высказывание Киссинджера: «Мы, конечно, должны следовать своим принципам, но нужно помнить, что некому будет следовать принципам, если мы не выживем».

Экс-глава Госдепа США Генри Киссинджер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отталкиваясь от этого высказывания National Interest, проводит параллель: сегодня речь идет уже о выживании Украины как государства, и потеря части территории в этих условиях может быть меньшим из зол. Издание напоминает: война уже стоила украинской экономике около 600 млрд евро, ВВП страны в этом году сократится на 45%, разрушено более 23 тысяч километров дорог, а важнейшие отрасли промышленности, такие как сталелитейная или деревообрабатывающая фактически перестали существовать.

Фактически сегодня Незалежная находится на полном содержании блока НАТО, однако «нарастающая инфляция и внутренние политические проблемы, могут отдалить союзников от Украины, а усталость от войны снижает поддержку боевых действий среди населения западных стран».

«Хотя потеря территорий может оказаться сокрушительной для Украины, это решение поможет вернуться к дипломатии и снизить финансовые и человеческие потери для страны», - пишет автор.

Напомним, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сегодня, 15 июня, высказал сомнение, что через два года государство Украина будет существовать на карте мира.