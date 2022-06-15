Джим Керри выкупил дачу Сталина за два миллиона рублей

Фото: www.coinparative.com

Несмотря на падение биржи криптовалюты, интерес к NFT-творчеству (так называемые неразмениваемые токены — цифровое искусство за тысячи долларов в виде блокчейн-технологии) не ослабевает. Так, звезда Голливуда Джим Керри выкупил пейзаж заброшенного советского санатория, в котором любил отдыхать Иосиф Сталин, в виде NFT-произведения.

По сути — это интернет-картинка. Но уникальная и неповторимая. Оригинальный продукт цифрового искусства. Произведение, купленное звездой «Маски», носит название «Преданность» (Devotion), на нем изображен санаторий в городе Цхалтубо на западе Грузии — некогда роскошное место для отдыха в СССР. В 90-е, разумеется, заброшенное.

Фото: wikimedia.org

Картина создана голландско-канадским художником Райаном Купмансом и шведской цифровой художницей Элис Векселль. Их актер и отблагодарил.

— Большое спасибо Райану Купмансу за то, что он так тонко изобразил природу и ее безжалостную трансформацию, — отметил Джим. И добавил, что это первая NFT-работа в его коллекции.

На картинке — пейзаж в стиле фильмов Андрея Тарковского: одно из заросших помещений пансионата, через отсутствующую дверь которого видна живая природа. Голливудский актер отдал за это 39,5 тысячи долларов (2,2 миллиона рублей).

В советские времена грузинский город Цхалтубо был популярным курортом, который славился санаториями и лечебной водой. В 50-е-80-е годы поправить здоровье туда приезжала вся политическая элита, в том числе и руководитель СССР Иосиф Сталин.