Европейский суд по правам человека запретил британцам отправлять мигрантов в Африку

Противники нового закона о депортации пытаются перекрыть дорогу к лондонскому аэропорту Хитроу. Фото: REUTERS

Попытка правительства Бориса Джонсона отправить мигрантов из Соединенного Королевства в африканскую Руанду не удалась. Как пишет «Сан», в последний момент решение об отправке было заблокировано Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

Изначально на первом рейсе должны были лететь 130 мигрантов, потом их число сократили всего до семи человек. В правительстве рассчитывали, что самолет вылетит в 21:30 с военного аэродрома Боскомб-Даун в Уилтшире. Воздушное судно было, как говорится, уже «под парами», но в последний момент мигрантов сняли с рейса. Дело в том, что гости королевства подавали несколько ходатайств в различные судебные органы, но если британцы их прошения отклонили, то ЕСПЧ в итоге потребовал прекратить депортацию одного человека за несколько часов до вылета, что затем позволило подать апелляции остальным шести высылаемым. В результате вызвавшая полемику инициатива Лондона может быть приостановлена на несколько недель, а, может быть, и месяцев.

Премьер-министр Борис Джонсон обвинил адвокатов, представляющих мигрантов, в «пособничестве преступным группировкам». Сейчас глава правительства и министр внутренних дел Прити Пател ищут новые способы, как бы «сбагрить» непрошеных гостей королевства в Африку.

А как же Брекзит, спросите вы. Дело в том, что Соединенное Королевство действительно покинуло Евросоюз, но не ЕСПЧ, поэтому решения суда остаются обязательными для британской короны.

Ранее Великобритания и Руанда подписали договор, согласно которому африканская страна должна принимать у себя мигрантов, высылаемых из Великобритании. Решение администрации Джонсона вызвало много критики со стороны общественных деятелей, правозащитников, религиозных лидеров и даже наследника британского престола принца Чарльза.