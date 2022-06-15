Американская писательница Крэмптон Брофи застрелила супруга по собственному сценарию "Как убить своего мужа"

Нэнси оправдывалась, что оружие ей понадобилось для очередного любовного детектива, где по сюжету героиня собирает пистолет.

Этот кровавый детектив начался в июне 2018 г. Студенты обнаружили на кухне Орегонского кулинарного института труп преподавателя Дэниэла Брофи, убитого двумя выстрелами из пистолета. Полиция долго не могла выйти на след убийцы. Среди подозреваемых была супруга покойного Нэнси, автор любовных романов «Не тот муж», «Не тот любовник» и прочих. Но безутешная вдова заявила следователям, что в тот момент выгуливала собак, а потом принимала душ. Ей поверили.

Однако спустя два года детективы нашли записи видеокамер, где Нэнси на автомобиле подъехала к кулинарному институту, а спустя 13 минут покинула его. В этот временной отрезок, судя по заключению медэкспертов, и произошло убийство.

Следствие возобновилось. Выяснилось, что еще в 2011 г Нэнси Крэмптон-Брофи сочинила эссе «Как убить своего мужа». Описав несколько способов избавления от супруга: с помощью ножа, пистолета, яда, наемного убийцы и т.д. И как замести следы, не вызвать подозрение полиции. Среди пяти причин убийства главной назвала финансовую.

Это эссе, по сценарию которого и произошло убийство кулинара, привлекло внимание общественности к делу автора любовных романов.

Судья, однако, не позволил привлекать сей литературный труд в качестве улики, поскольку он, дескать, написан слишком давно и мог заранее настроить присяжных против подсудимой.

Но прокурорам хватило других доказательств. Кулинара застрелили из пистолета Glock. Орудие убийства не нашли. Но писательница ранее заказывала в Интернете детали для сборки дома именно Glock. Нэнси оправдывалась, что оружие ей понадобилось для очередного любовного детектива, где по сюжету героиня собирает пистолет. А мужа, дескать, убивать не собиралась, поскольку жили они дружно. Автомобиль ее в день убийства оказался у института случайно и т.д.

Этот кровавый детектив начался в июне 2018 г. Студенты обнаружили на кухне Орегонского кулинарного института труп преподавателя Дэниэла Брофи, убитого двумя выстрелами из пистолета.

Нашелся и мотив трагедии. Финансовый, как в ее давнем эссе. Медицинская страховка мужа на 1,2 миллиона долларов. В случае его смерти деньги получала вдова. Плюс дом в 300 тысяч баксов. Писательница после трагедии стала его единственной полновластной хозяйкой. "Вы решили солгать, обмануть, украсть и в итоге убить человека, который был вашим самым большим поклонником, - заявил на суде сын покойного от прежнего брака Натаниэль Стиллуотер. - Если позаимствовать название из ваших романов, вы - не та жена!"

Присяжные после двухдневного совещания признали писательницу виновной. Приговор суда – пожизненное заключение. С возможностью условно-досрочного освобождения через 25 лет. До которого убийца точно не доживет. Ведь ей уже 71 год. Кстати, в браке с жертвой она пробыла 26 лет.