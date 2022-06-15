Денис Мацуев впервые высказался об отмене русской культуры

Народный артист РФ пианист Денис Мацуев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Один из самых известных в мире пианистов Денис Мацуев попал под волну репрессий в сфере культуры — его концерты в Европе и США отменили, а швейцарские руководители Фонда Сергея Рахманинова исключили маэстро из руководства, передав наследие русского композитора во владение Швейцарии.

Тем не менее, Мацуев не стал вести себя, как Анна Нетребко, и расшаркиваться перед западными коллегами в надежде вернуть былые контракты. При поддержке Минкульта РФ артист проведет международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров им. С. В. Рахманинова.

В ходе пресс-конференции по этой теме Мацуев сообщил, что количество участников и членов жюри конкурса, которые не смогли прибыть в Москву, не превышает 15%, и все эти случаи не связаны с политикой. Кроме того, высказался Денис и по поводу отмены русской культуры.

— Конкурс Рахманинова — самое яркое подтверждение того, что никакой отмены нет, — подчеркнул пианист.

Участниками конкурса станут музыканты из 11 стран: России, Белоруссии, Великобритании, Италии, Франции, Германии, Словении, Китая, Сингапура, Бразилии и США. Среди них 24 пианиста, 25 дирижеров и 12 композиторов.

Как сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, оценивать выступления будут эксперты из России, Австралии, США, Великобритании, Испании, Италии, Германии, Франции, Бельгии, Вьетнама, Армении, Казахстана и Белоруссии.

Торжественное открытие конкурса состоится 15 июня в Большом зале Московской консерватории. Он продлится до 27 июня. Смотр учрежден в преддверии 150-летия со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, которое будет отмечаться в 2023 году.