Мишустин назвал главную цель работы правительства

Михаил Мишустин во время стратегической сессии "Основные направления экономической политики в условиях внешнего санкционного давления" в Координационном центре Правительства РФ. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Главная цель работы правительства - обеспечение экономического суверенитета России. Об этом в среду сообщил премьер Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии «Основные направления экономической политики в условиях внешнего санкционного давления».

- Сейчас перед нами новые задачи. Среди них – определение длительного горизонта планирования и среднесрочной адаптации экономики. У страны достаточно собственных ресурсов, чтобы продолжить развитие, игнорируя все попытки нас как-то задержать, остановить, вовсе повернуть назад, - отметил премьер.

Мишустин напомнил, что в план правительства по поддержке экономики уже вошло более 300 различных мер.

- Многие идеи уже нормативно закреплены. Граждане, бизнес и различные отрасли получают необходимую помощь и поддержку. Благодаря такой работе удалось смягчить влияние санкций, - отметил Мишустин.

Премьер заметил, что антироссийские санкции повлияли на мировую экономику. Выросли цены на бензин и продовольствие.

- Антироссийские выпады Запада ударили и по мировым рынкам, к тому же еще не до конца оправившимся от последствий пандемии, что и привело к рекордным показателям инфляции во многих странах, - заметил Мишустин.

Мишустин обратил внимание, что в среду начинает работу Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Форум пройдет уже в 25-й раз.

- Но в этом году дискуссия будет проходить в совершенно иных политико-экономических реалиях, - отметил премьер.