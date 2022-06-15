Песков: Плодотворное взаимодействие с Европой – тема пока не ближней перспективы

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- … Дмитрий Сергеевич, в четверг, 16 июня, исполняется ровно год встрече на высшем уровне в Женеве Путина и Байдена, - так начал свой разговор журналист «Комсомольской правды» с официальным представителем Администрации Президента России в среду, 15 июня. - Не ожидается ли какое-то послание или обращение из Кремля на этот счет? Или, может быть, какой-то будет пласт выступления Владимира Владимировича на форуме в Питере - со взглядом на нынешнюю ситуацию…

- Отдельно саммит не может быть поводом для специальных обращений. Не совсем понимаю вопрос.

- Тогда вопрос к вам такой.

Я понимаю, это, может быть, не для брифинга, но все же – вот когда мы были с вами в Женеве год назад, 2022-й год выглядел совсем другим, не таким, какой он сейчас. Вот все же, возможен ли возврат к духу Женевы 2021 года и при каких обстоятельствах это может произойти, тем более, что Байден собрался на второй президентский срок?

- Мир не был другим.

Мир уже тогда ощущал, это было видно невооруженным глазом, симптомы того, что весьма концентрировано мы наблюдаем сейчас.

И мы стояли на пороге вот тех тектонических изменений, которые происходят сейчас. Возможно ли возвращение к духу Женевы?

К духу Женевы, когда были какие-то надежды, - вряд ли. Вряд ли мы можем, видя то, что происходит сейчас, предаваться прежним надеждам.

Могут быть новые надежды? Могут быть новые надежды, и это уже будет совсем другой режим общения.

Но общение необходимо, в будущем все равно нам придется общаться – Америка никуда не денется, Европа никуда не денется, поэтому как-то нам с ними общаться придется.

Но это будет общение, основанное исключительно на принципах взаимного уважения, неделимости и безопасности, учета взаимных обеспокоенностей и взаимной выгоды только.

- В этом и состоят, на ваш взгляд, новые надежды, я правильно понимаю?

- Ну, да. Но это тема такой пока не ближней перспективы.

- Но - тем не менее. Спасибо огромное.