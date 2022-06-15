Не только продавцы и охранники: Названы самые ненавистные профессии в России

Более половины россиян любят свою работу. И лишь каждый четвертый занят нелюбимым делом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более половины россиян любят свою работу. И лишь каждый четвертый занят нелюбимым делом — выяснили в исследовательском центре портала Superjob.ru. Опрашивалось трудоспособное население во всех округах страны.

Как следует из данных опроса, чаще «роман с работой» возникает у женщин. Среди тех, кому за 45, занятых любимым делом на 10% больше, чем среди молодежи в возрасте до 34 лет. И наконец, более высокооплачиваемая работа обычно и более любимая. Больше всего обожающих свою профессию среди тех, кому она позволяет зарабатывать свыше 80 тысяч рублей в месяц. Хотя можно предположить, что тем, кто любит свою работу, проще и достичь на ней профессиональных высот, а не оставаться на низкооплачиваемых должностях (в Superjob так и назвали свой пресс-релиз: «Те, кто любит свою работу, зарабатывают больше»).

Впрочем, топ самых любимых профессий никак не позволяет заподозрить россиян в меркантильности. Чаще всего в любви к своей работе признавались учителя и врачи. А тех, кто откровенно ненавидит то, чем занят, больше всего среди… кладовщиков. Не любят свою работу также подавляющее большинство продавцов и охранников (см. «Только цифры»).

- Данные опроса как раз говорят о том, что любовь к своей работе и заработок не очень связаны друг с другом. Учителя и врачи — в целом не самые перспективные в нашей стране в плане возможных заработков профессии. Хоть сгори там на работе. А в рейтинге любимых работ «побили» программистов. Значит, действительно любят то, чем занимаются. Если, конечно, участники опроса не лукавили. Ведь психологически, с учетом привычных социальных установок, врачу или учителю гораздо сложнее признать, что он не любит свою работу, чем, скажем, продавцу или кладовщику, - говорит психолог-консультант Максим Свиридов. - С нелюбимыми работами проще — среди них в рейтинге те, куда часто идут «за неимением лучшего». А какая уж тогда любовь...

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Топ-10 самых обожаемых работ

(указан % сообщивших, что любят свою профессию)

1.Учитель 65%

2.Врач 65%

3.Дизайнер 65%

4.Главный бухгалтер 64%

5.Воспитатель 62%

6.Экономист 62%

7.Программист 61%

8.Медсестра/медбрат 60%

9.Бухгалтер 59%

10.Системный администратор 55%

И топ-10 самых нелюбимых

1.Кладовщик 27%

2.Продавец 32%

3.Охранник 40%

4.Оператор call-центра 41%

5.Секретарь 42%

6.Менеджер по закупкам 43%

7.Курьер 43%

8.Маркетолог 45%

9.Менеджер по работе с клиентами 47%

10.Водитель 47%

(Данные Superjob.ru)