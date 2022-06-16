Эксперт по финансовой грамотности рассказал, как не попасть в финансовую пирамиду

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Хотя этой индустрии несколько десятков лет, в среде обывателей существует множество домыслов в отношении отрасли. Доцент Высшей школы экономики и эксперт по финансовой грамотности Антон Табах рассказывает, как отличить финансовую пирамиду от легитимного сетевого бизнеса.

Прямые продажи зародились в США, где развитие торговли и сферы услуг на высочайшем уровне. Представитель сетевой компании в этой стране – одна из самых популярных и распространенных профессий. В Европе и Азии ситуация иная. По сравнению с Америкой можно считать, что здесь индустрия сетевого маркетинга находится на начальных этапах развития. Поэтому не всем понятно, как отличить компанию прямых продаж от организации, работающей по мошеннической схеме.

Антон Табах, который более четверти века изучает финансовые пирамиды, выделил несколько критериев, по которым можно вычислить мошенников.

«Легитимные компании существуют долго. Финансовая пирамида возникла недавно или недавно появилась на слуху. Нормальный срок жизни пирамиды – от нескольких месяцев до полутора лет. Если компания существует пять, десять, двадцать лет, то это не пирамида», – отмечает Табах.

Например, сетевая компания Avon зародилась более 130 лет назад, Mary Kay – более 55 лет, а компания QNET недавно отметила 23-летие своей деятельности.

Выставка продукции в Новосибирске.

Еще один важный фактор добросовестности компании – это то, какая работа проводится с дистрибьютерами. Сетевые компании открыты для сотрудничества абсолютно для всех, здесь нет дискриминации по половому или расовому признаку, социальному положению или образованию. Кто-то, вступив в ряды независимых представителей, получает шанс изменить свою жизнь, компания прямых продаж играет тут роль некого социального лифта, и вкладывая силы и время в дело, достигает успеха, а кто-то видит в сетевом бизнесе возможность получить легкие деньги, которые редко связываются с добросовестной работой.

«Важно отслеживать, есть ли в компании этический кодекс, состоит ли она в отраслевых ассоциациях», – говорит эксперт.

Например, каждый независимый представитель компании QNET обязан выстраивать свою работу в соответствии с этическим кодексом, а ее европейское отделение состоит в ассоциациях прямых продаж Франции и Испании. Компания тщательно и щепетильно отслеживает добросовестность представителей. С теми, кто нарушает этику и закон – расстаются. Так, некоторое время назад этого статуса лишились более 400 предпринимателей, в работе которых были замечены нарушения.

Еще один важный признак сетевой компании – это наличие производимого товара для реализации, сертификатов, подтверждающих качество выпускаемой продукции. Как правило, через прямые продажи предлагают биодобавки, товары для здорового образа жизни, посуду, косметику, бытовую технику. На первом месте по популярности среди реализуемых дистрибьютерами продуктов – косметика, на втором – БАДы и товары для здоровья. Бестселлерами же компании QNET являются эксклюзивные швейцарские часы и услуги клуба отдыха QVI Club.

Ксения Мельник, менеджер по развитию на выставке компании.

Стоит отметить, что пирамиды практически никогда не занимаются обучением. Сетевые компании развивают менторство, когда лидер структуры часть своего рабочего времени посвящает развитию команды, улучшению деловых и личностных качеств каждого ее участника. В компании QNET, например, существует обучающая программа QNETPro, которую обязан пройти каждый независимый представитель, прежде чем приступить к продажам и развитию бизнеса. Это помогает ему лучше понять принципы работы сетевой компании и, конечно, повысить свои шансы на успех. На постоянной основе проводятся бесплатные семинары и мастер-классы, а также организуются обучающие проекты для людей, которые нуждаются в поддержке. Так, компания в марте этого года запустила проект «Из мечты в реальность» в помощь выпускницам детских домов, которые смогли обучиться по выбранным специальностям.

Бизнес – это дело непростое. Прямые продажи – это такая предпринимательская деятельность, в которой всегда есть риск потерпеть неудачу. И всегда будет категория людей, которые склонны обвинять в своих проблемах окружающих. Однако дистрибьюторы обладают множеством преимуществ по сравнению с предпринимателями, занятых в традиционных бизнесах. Компании предоставляют им стартовый набор, облегчая операционную деятельность предпринимателю. Но в любом случае к успеху приводит только труд. В этом и есть основное отличие от пирамиды, где деньги получают из воздуха.

«Продажи даются не всем, – резюмирует эксперт по финансовой грамотности Антон Табах. – Но тот, кто готов работать, скорее всего достигнет успехов в этом сетевом бизнесе и не будет говорить, что прямые продажи – это пирамида».