Проект «Междуморье»: США подыскали похоронную команду для Евросоюза

Еще в конце мая британский премьер Борис Джонсон озвучил идею создания нового европейского блока, в который вошли бы Британия, Польша, Украина и прибалтийские страны. Фото: REUTERS

Еще в конце мая британский премьер Борис Джонсон озвучил идею создания нового европейского блока, в который вошли бы Британия, Польша, Украина и прибалтийские страны. Своего рода реинкарнация заветного польского проекта «Междуморье» с добавлением Великобритании в качестве «старшего брата». Уже тогда было очевидно, что без одобрения Вашингтона Джонсон такой «вброс» не сделал бы. И вот пришло подтверждение: США поддерживают объединение указанных стран в отдельный союз ради усиления оборонного потенциала, заявила постпред США при НАТО Джулиан Смит.

Евросоюз и НАТО изо всех сил пытаются доказать свою жизнеспособность и «небывалую сплоченность» на фоне бурных событий в Европе и мире. В этом месяце на саммите ЕС собираются предоставить статус кандидатов в члены союза Украине, Грузии и Молдове, а на саммите НАТО хотели было в срочном порядке принимать в альянс Швецию с Финляндией. И тут вдруг на тебе, заявление американского постпреда: «США приветствуют, когда отдельные государства НАТО разделяются на группы с целью укрепить оборонный потенциал на отдельных направлениях. Это очень хорошая инициатива». Так и веет политической диалектикой Ленина: чтобы объединиться, надо сначала решительно размежеваться.

Все слова Джулиан Смит о том, что альянс только выиграет от создания новых союзов, которые «серьезно укрепят восточный фланг НАТО» не должны вводить в заблуждение. Речь, без сомнений, о наметившемся размежевании - между «старой Европой» и полностью подконтрольными англосаксам «младоевропейцами». И цель у него тоже очевидна - дробление Евросоюза на «мини-союзы» с целью его ослабления и полного подчинения Вашингтону и Лондону. Не случайно первое предложение о новых планах сделал премьер вышедшей из ЕС Британии, явно давая понять, кто будет рулить новым образованием. Ну действительно, не Рига же или Таллин…

Реакция Киева пока невнятная. Кроме смелых предложений назвать новый блок УПА (Украина, Польша, Англия), четкого ответа от украинских властей не последовало. Все-таки сразу присоединиться к фрондирующему по отношению к Брюсселю Джонсону как-то не с руки, слишком уж Евросоюз усердствует со всяческой помощью Зеленскому. Но если Байден это одобряет… Тогда совсем другое дело! Так что следует ждать скорой практической кристаллизации пока только сотрясшей воздух инициативы. Раз Вашингтон «за», то процесс пойдет обязательно.

В том, что для ЕС он будет деструктивным, сомневаться не приходится. За последние десятилетия европейские страны не раз пытались затеять что-то вроде «объединенных вооруженных сил Европы», в которых, понятно, рулили бы немцы и французы. Но все как-то не складывалось, хотя и говорилось, что главное назначение таких сил, как и у НАТО - «сдерживание» России. Прежде всего потому, что американцы подобные инициативы, и не без оснований, рассматривали как угрозу своему доминированию в НАТО - политическому, военному и экономическому. Раз у Европы появится своя сильная армия, значит, ее зависимость от заокеанского «старшего брата» снизится. Железная логика.

И вот теперь эту логику выворачивают наизнанку: чем больше в ЕС и НАТО будет «миниформатных», по выражению Смит, альянсов, тем будет лучше… Что-то тут явно не так. Кто кого хочет водить за нос, можно попробовать понять на фоне глобальных геополитических изменений, ставшими очевидными в последние пару лет. США открыто перемещают центр своего внимания и военной силы в Азию - в лице Китая для них созрел главный противник. А Европу оставить только на Брюссельскую бюрократию, пусть и виртуозную, американцы не хотели бы. Все-таки там бывают раздрай и шатания…

А что Евросоюз? Как говорится, пришла беда, откуда не ждали. Не Путин, злодейски вынашивающий планы развала объединенной Европы, а Байден, обещавший ее от супостата защитить, ниже ватерлинии пробоину норовит сделать. Почему? Может, и у хозяина Белого дома, все-таки пожил он и повидал на своем веку немало, складывается ощущение, что ЕС - не жилец. Не то что прямо сейчас разваливаться станет. Но все же что-то там такое началось, что надо подстраховаться с более надежным младшим партнером.