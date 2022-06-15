В «Сбере» рассказали о новых способах телефонного мошенничества

Пытаясь выманить деньги со счетов доверчивых граждан, мошенники обычно представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов. Фото: Shutterstock

Звонки телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками банков и правоохранительных органов, по-прежнему остаются огромной проблемой для россиян. По данным МВД России, с ними сталкивается каждый седьмой житель нашей страны. За 11 месяцев прошлого года злоумышленники похитили со счетов граждан около 45 миллиардов рублей. О том, как с телефонным мошенничеством борется главный банк страны, рассказал заместитель председателя правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов.

По его словам, спецоперация России на Украине изменила привычную схему действия преступников. Однако звонков от них поступает, увы, по-прежнему много.

- В январе 2022 года клиенты «Сбера» 250 тысяч раз обращались в банк с обращениями по поводу мошенничества, в феврале мы зафиксировали 264 тысяч обращений. 24 февраля звонки прекратились. И такая «тишина» сохранялась до 20-х чисел марта. А затем мошенники опять активизировались, хотя и в несколько меньших масштабах, - рассказал Станислав Кузнецов в интервью «Известиям».

Сегодня специалисты «Сбера» фиксируют до 50 тысяч таких звонков в сутки (до спецоперации их поступало до 100 тысяч в сутки). Эксперты прогнозируют, что их число будет расти.

- Пока прогноз такой, что рекорд прошлого года по количеству звонков может быть побит уже в течение III квартала, - считает Станислав Кузнецов.

Изменилась и тактика действия телефонных преступников. Если раньше самой популярной «разводкой» был звонок из правоохранительных органов, сотрудники которых якобы предупредили попытку несанкционированного снятия средств со счетов, то сегодня злоумышленники чаще представляются представителями крупных банков. По словам Станислава Кузнецова, 80–90% звонков поступает именно с такой «легендой».

Появились и новые способы «отъема» денег у населения. Первая практика - «двойной удар», когда преступники пытаются сыграть сразу на двух страхах людей: потерять деньги и получить обвинение в помощи боевикам. Злоумышленник представляется сотрудником call-центра банка и говорит, что счет клиента заблокировали после попытки нелегального перевода в недружественную страну. Если этот «заход» срабатывает, преступник выведывает у доверчивого собеседника персональные данные, после чего деньги уходят на счет, контролируемый злоумышленником.

Вторую практику в «Сбербанке» называют «обман на обмане». Мошенники под предлогом помощи клиенту, у которого якобы похитили деньги, создают специальные сайты. Ссылки на них жертва обмана получает по электронной почте, в SMS или в мессенджере. Клиента просят заполнить форму с личными и финансовыми данными и обещают, что «проверят полагающуюся сумму возврата и оформят его». С помощью этих данных преступники переводят деньги со счетов гражданина на свой счет.

Еще один новый тренд – мошенники все чаще используют для звонков популярные мессенджеры, чаще всего - Viber.

Как и прежде, подавляющее большинство call-центров для мошеннических звонков создаются на территории Украины.

- В интернете в открытую размещаются объявления о найме на работу в преступные call-центры в таких городах, как Львов, Днепр, Запорожье, Одесса и так далее. Анализ переписки и призывов в чатах поиска работы крупных центров телефонного мошенничества (скажем, в Днепре или Одессе) показывает, что вербовщики напрямую призывают вступать в ряды преступников для атаки на граждан РФ, - рассказал Станислав Кузнецов. - Приведу конкретный пример, чтобы был понятен масштаб проблемы. Крупный мошеннический кол-центр в Бердянске специализировался на звонках гражданам России. В нем было «трудоустроено» около 300 человек. В день они совершали порядка 5 тысяч звонков по базе из телефонных номеров 20 миллионов россиян, собранной в результате различных утечек. За четыре месяца только по «Сберу» предотвращен ущерб на 108 миллионов рублей, а звонили преступники, понятное дело, далеко не только клиентам «Сбера».

Эксперты установили, что техническая поддержка и администрирование этого call-центра осуществлялась из западных стран, в частности из Франкфурта, Амстердама, США и Эстонии. Поскольку клиенты «Сбера» надежно защищены от мошенничества, злоумышленники обзванивали в основном клиентов других кредитных организаций. По данным МВД, 80% пострадавших являются клиентами одного очень крупного российского банка.

На фоне этих грустных новостей есть и хорошая: «Сберу» удалось практически победить мошенников из мест не столь отдаленных. Благодаря эффективному сотрудничеству банка с прокуратурой и ФСИН РФ объем мошенничества из зоны за последние два года снизился в десять раз.

- Крупные call-центры прекратили свое существование - остались в основном мошенники-одиночки и ряд этнических преступных группировок. Поэтому могу с уверенностью сказать, что с тюремными call-центрами мы в целом справились, - отметил Станислав Кузнецов.