На грани химической катастрофы: Украинские войска окружены на заводе «Азот»

Военкор KP.RU Александр Коц в беседе с Сергеем Марданом на Радио «КП» проанализировал ход спецоперации и рассказал, будет ли битва за завод в Северодонецке. Фото: REUTERS

Военкор KP.RU Александр Коц в беседе с Сергеем Марданом на Радио «КП» проанализировал ход спецоперации и рассказал, будет ли битва за завод в Северодонецке.

Зеленский снова заявляет, что «остановлено наступление оккупантов на юге Украины»,«Украинская армия обязательно придет, мы освободим Крым и поднимем флаг Украины над Ялтой, Судаком, Джанкоем, Евпаторией». Сложно оценивать это без соответствующего медицинского образования в области психиатрии. Еще его предшественник обещал провести парад в Севастополе.

Эти слова уже даже не бравада перед внутренним потребителем. Скорее какие-то мантры, которыми он успокаивает сам себя. Военные со своей стороны прекрасно понимают положение вещей. Оно для них пока не катастрофическое, но тяжелое. И освобождения Донбасса или Крыма не предвещает совсем никак.

Да, на некоторых фронтах российская армия продвигается не очень быстро. Но, например, на Южном направлении - в сторону Николаева, Одессы - даже нет такой задачи брать эти города. Там идут позиционные бои, наши встали в оборону и удерживают занятые позиции. А высокоточное оружие планомерно уничтожает военные объекты и склады.

Да, у нас не очень хорошо получается под Изюмом - там сконцентрированы довольно большие силы, в первую очередь артиллерия, но в целом ничего хорошего украинская армия сейчас не показывает.

Сегодня начинается процесс «эвакуации» с завода «Азот» в Северодонецке. Так что давайте спишем победную истерику Зеленского именно на то, чтобы отвлечь всеобщее внимание от очередной «зрады».

Уверен, все, что будет происходить в ближайшие дни на «Азоте» нам покажется дежа вю. Его уже называют «Азовсталь 2.0». Будут попытки торговаться, выцыганить налаживание переправы через Северский Донец. Завод с трех сторон блокирован российскими войсками и армией ЛНР. А с запада отрезан от Лисичанска речкой, через которую мост украинцы сами и взорвали. Будут пытаться уйти оттуда вплавь, навести переправу. Но этого нельзя им позволить, ведь по этой переправе могут не только выходить боевики, но и заходить подкрепление. Но, в конечном итоге будет та же «спецоперация» СБУ и Главного управления разведки Украины, в результате которой все эти люди попадут в исправительные учреждения ЛНР. Потому что в Донецке все уже забито вышедшими с «Азовстали».

Сейчас на «Азоте» сидят те, кто, уходя из Рубежного (это соседний городок), заминировали там градообразующее предприятие «Заря», которое производило взрывчатку. Там было заложено дикое количество взрывчатки. Столько, что можно просто снести с лица земли сам город Рубежное. А ведь там предприятие химической промышленности, до сих пор немало емкостей с ядовитой химией. Так что тут можно ждать провокации, причем даже без желания узников «Азота». Украинцы могут ударить артиллерией со стороны Лисичанска и это будет гуманитарная катастрофа. Кого назначат виновными? Конечно, Российскую Федерацию.

Но есть надежда, что процесс той самой «экстракции» на этот раз может пройти попроще. У тех, кто засел на «Азоте» есть хороший пример. Они видели, что даже выходивших с «Азовстали» азовцев или морпехов никто не заклеймил предателями, позорниками. Наоборот, им сказали, что это до конца выполненный долг.

Что касается численности, находящихся там украинских военных и наемников, я был бы осторожнее с оценками. Ведь потом с нашей стороны будут спрашивать, как спрашивали за «Азовсталь»: «А где генералы НАТО?», «а где кто-то еще?» Но, мне кажется, что цифра в 600 наемников будет корректироваться, причем в меньшую сторону. Признаться, я не встречал такие соединения украинской армии, которые на четверть бы состояли из иностранных наемников.

Но в любом случае, иностранцы на «Азоте» просто так сдаваться не будут. У них есть пример совершенно справедливо осуждённых в Донецке двух англичан и марокканца. Мне кажется, они должны зубами рвать, чтобы избежать плена. Теоретически они могут без понтонной переправы форсировать Северский Донец - и вплавь, и на самодельных плотах. Но весь этот участок контролируется российской артиллерией. Хотя какая-то часть может и прорваться, но уже без тяжелого вооружения. А если пойдут на массовый прорыв, то это будет повторение Иловайска 2014 года. Тогда в том котле при попытке прорыва было, по самым скромным оценкам, признанным даже Украиной, уничтожено около тысячи человек.

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