ВОЗ: оспой заражаются гомосексуалисты и неразборчивые в сексе

Всемирная организация здравоохранения созвала срочный брифинг по оспе обезьян. По словам регионального директора доктора Ханса Клюге, Европа стала эпицентром заразы. Фото: REUTERS

Всемирная организация здравоохранения созвала срочный брифинг по оспе обезьян. По словам регионального директора доктора Ханса Клюге, Европа стала эпицентром заразы. Случаи заболевания зафиксированы в 25 странах европейского региона, и это более 1500 заразившихся, что составляет 85 процентов всех случаев заболевания оспой обезьян в мире.

Инкубационный период заболевания длится 21 день с момента контакта. Среди первых симптомов – жар и лихорадка, сыпь появляется позднее. В основном те случаи заражения, которые сейчас наблюдают в Европе, локализованы среди гомосексуального населения и людей, у которых в последнее время было несколько сексуальных партнеров, сообщили в ВОЗ.

Оспа обезьян передается от человека к человеку при близком физическом контакте, так называемом контакте «кожа к коже», то есть это прикосновения. Также вирус найден в сперме заразившихся мужчин, а значит, оспа обезьян передается через секс. Кроме того, есть вероятность подхватить оспу обезьян через капли и аэрозоли, выделяемые при разговоре и на расстоянии, однако такая вероятность существенно ниже, чем при близком физическом контакте. Еще одна неприятность – вирус оспы обезьян может достаточно долго сохраняться на поверхностях, поэтому может передаваться через предметы быта, которыми пользовались заразившиеся люди. Кроме гомосексуальной группы людей случаи заражения есть и в некоторых гетеросексуальных семьях.

Пока ВОЗ не рассматривает массовую вакцинацию от натуральной оспы, хотя один препарат от натуральной оспы был одобрен для постконтактной профилактики заболевания. Прежде всего, это касается людей, которые были в близком общении с заболевшими, включая медицинских работников. Среди потенциально уязвимых к вирусу групп населения ВОЗ называет детей, беременных женщин и людей с подавленным иммунитетом.

Пока вирус оспы обезьян не вызвал ни одной смерти в европейском регионе, заболевание проходит мягко и больной получает лечение на дому и только некоторым требуется госпитализация. Однако в странах Африки вирус оспы обезьян вызывает летальность в среднем 3,3% (число смертельных исходов из числа заразившихся), а значит, потенциально вирус может быть очень опасным. Вирус оспы обезьян намного более стабилен и меньше склонен к мутациям, чем, к примеру, коронавирус SARS-CoV-2, заявили в ВОЗ.