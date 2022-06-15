Пели и плясали за бюджетные деньги: раскрыты многомиллионные контракты Чулпан Хаматовой, Максима Галкина и Ренаты Литвиновой

Чулпан Хаматова заработала на госконтрактах в России 17 млн рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Перелетные" звезды, которые с началом спецоперации нашли свое место под солнцем Израиля, Европы и других стран, не раз подчеркивали свою независимость от власти. Так, Анна Нетребко якобы никогда не получала денег от российского правительства, а Чулпан Хаматова вообще заявила, что готова отречься от звания Народной артистки РФ. Между тем, знаменитости, конечно, лукавят: с государственными организациями и за бюджетные деньги они сотрудничали не раз и не два.

Сайт kp.ru изучил документы Госзакупок и нашел тому множество подтверждений. Внимание: здесь могут быть далеко не все контракты, так как часть договоров за звезд подписывают агенты.

Рекордсменом по бюджетной поддержке оказалась актриса Чулпан Хаматова: в открытом доступе у нее нашлось два десятка договоров, которые принесли звезде 17,3 млн рублей. В основном, это контракты на исполнение ролей в Театре Наций, где Хаматова с успехом играла во всех самых популярных спектаклях - "Рассказы Шукшина", "Горбачев", "Мастер и Маргарита"... За роль первой леди Раисы Максимовны артистке платили по 172 тысячи (!) за каждый выход на сцену: это максимальный гонорар Чулпан. А последний раз государственные деньги Хаматова получила 9 февраля этого года: за чтение отрывков из произведений Пастернака и Цветаевой на фестивале Скрябина ей заплатили 360 тысяч рублей.

Тем временем, упорхнувшая в Париж Рената Литвинова тесно сотрудничала с МХАТом имени Чехова. Результатом этой дружбы стали девять госконтрактов на сумму 5,8 млн рублей. Так, например, 990 тысяч артистка получила за написание пьесы под рабочим названием "Звезда вашего периода", затем еще 1,5 млн - за постановку этой же пьесы в качестве режиссера. Этот договор оказался долгоиграющим: Литвиновой также положено авторское вознаграждение - 100 тысяч однократно плюс каждый раз 12,5% от сборов с продажи билетов. Кроме того, звезде платили и как актрисе: за каждый выход на сцену томная Рената получала гонорар в 80 тысяч рублей. Артистам труппы такие заработки и не снились: они работают за оклад. Кстати, к работе в театре знаменитая блондинка привлекла и подругу Земфиру: та получила из бюджета 1 млн 150 тысяч по двум контрактам. В обоих случаях речь шла о написании музыки к спектаклям Ренаты Литвиновой.

Максим Галкин, между тем, самостоятельно контракты не заключал: за него в договорах расписывались промоутеры да агенты, поэтому юмориста на Госзакупках днем с огнем не найдешь. Тем не менее, kp.ru обнаружил три договора на выступления в Калининграде и Краснодаре. В разные годы за полуторачасовой концерт Галкин получал от 1,5 до 1,8 млн бюджетных рублей, всего за три шоу - 5 млн 25 тысяч.

Кстати, Алла Борисовна в госконтрактах не засветилась совсем: когда закупочная система развернулась в ее нынешнем виде - с сайтом, публикацией договоров и другими атрибутами прозрачности - Пугачева уже перестала выступать и закрыла все свои сторонние бизнесы. Единственное упоминание Примадонны на Госзакупках связано с экспериментом, когда артистка запустила в кинотеатрах запись своего юбилейного шоу "Алла Пугачева. Тот самый концерт". Как видно по документам, в прокате он провалился: кинотеатры выплачивали правообладателям скромные суммы вознаграждения в 20 - 50 тысяч рублей.

Вера Брежнева, судя по официальным источникам, лишь однажды подписала договор с бюджетным учреждением Тюмени, получив за выступление в 2016 году 1,3 млн рублей.

Ну а самым скромным оказался Андрей Макаревич: у рокера обнаружилось всего шесть договоров на общую сумму 708 тысяч рублей. Музыкант пел, читал свои стихи, а в последний раз - исполнял джаз на фестивале в Казани в 2021 году за 100 тысяч рублей.

БЫЛ СЛУЧАЙ

Громким скандалом обернулось мартовское заявление Анны Нетребко, в котором оперная дива не только осудила спецоперацию, но и подчеркнула, что "никогда не получала никакой финансовой поддержки от правительства РФ". Однако, это оказалось не так: у звезды нашлись государственные заказы, суммы в которых поражают воображение.

Так, в 2014 году Театр оперы и балета в Казани организовал концерт Анны Нетребко с гонораром в 5,7 млн рублей. А в конце 2021 года певица заключила контракт с Мариинским театром на участие в спектаклях на 13,5 млн рублей. Отдельно в договоре прописана и стоимость одной партии: 2 млн 250 тысяч. Как указано на сайте Госзакупок, финансирование осуществлялось за счет бюджетных средств. Именно поэтому в соцсетях Нетребко обвинили в грандиозном обмане: разве эти гонорары - не государственные деньги, от которых так категорично открещивалась певица?