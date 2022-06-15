Покинувший Россию Юрий Дудь* продает квартиру в Москве

Квартира популярного блогера продается за 25 миллионов рублей. Фото: YouTube

Объявление о продаже квартиры в районе лофт-квартала «Даниловская мануфактура» появилось вчера в Инстаграме (соцсеть запрещена в России) блогера Сергея Архарова. Сам себя он характеризует как «деятеля искусств» и «визуального эстета». Но кое-кто поговаривает о его родственных связях с журналистом Юрием Дудем (признан иноагентом).

Может быть, поэтому продажу элитной недвижимости покинувший Россию Юрий Дудь доверил Архарову? Впрочем, имя известного журналиста в самом объявлении не звучит. Блогер пишет: «Продается квартира друга с самой сильной энергетикой». А в причину продажи объясняет переездом владельца в другую страну «по независимым от него обстоятельствам».

Однако в тот же вечер Архаров выходит в прямой эфир, где косвенно подтверждает, что догадки относительно того, чье жилье выставлено на продажу, – верны. Ведь зрители не раз видели ролики Дудя, снятые на фоне стен красного кирпича. Да и мебель там довольно узнаваема.

Итак, на кону квартира общей площадью 50 кв метров в отличном районе на последнем, четвертом этаже дома рядом с Москва-рекой. Начальная цена лота – 25 млн рублей.

- Мне кажется цену надо было объявлять выше, - заявил в прямом эфире Сергей Архаров. - Потому что мне уже звонят и говорят, что квартира стоит больше. Последняя цена, которую называли, - 30 млн минимум, это сказали агенты по недвижимости. А продаже состоится в любом случае. Ведь недвижимость покупается и продается вне зависимости от того, чья она.

Поднял блогер цену в объявлении или нет, не ясно, потому что в публикации в его соцсети она осталась прежней, а на платформах по продаже недвижимости объявление на момент публикации не высвечивалось вовсе.

Может быть, покупатель уже нашелся? Тем более, что Ахаров писал, будто вполне возможно организовать личную встречу с собственником в Испании. Стоит ли знакомство с покинувшим Россию Юрием Дудем 25 млн рублей? Это пока не известно. Телефон, указанный в объявлении о продаже квартиры, сейчас отключен.

*Юрий Дудь признан в России иноагентом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юрий Дудь* подал иск к Минюсту по делу о признании иноагентом

Журналист считает, что его должны были уведомить о соответствующем решении (подробнее)