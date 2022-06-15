До конца века Китай потеряет около 1 миллиарда человек

За последние 40 лет население Поднебесной увеличилось с 660 миллионов до 1,4 миллиарда человек и именно эта феноменальная плодовитость стала основой великого китайского экономического успеха. Фото: Shutterstock

Лошади кушают овес, а каждый пятый человек на планете Земля - китаец. Это аксиомы. За последние 40 лет население Поднебесной увеличилось с 660 миллионов до 1,4 миллиарда человек и именно эта феноменальная плодовитость стала основой великого китайского экономического успеха.

Располагая практически неисчерпаемыми запасами самой дешевой в мире рабочей силы Китай за несколько десятилетий превратился в главный производственный центр планеты. И это при том, что китайским мамам и папам приходилось всячески сдерживать инстинкт размножения. Они делали детей так интенсивно, что суперрождаемость стала восприниматься властями, как обуза.

В 1980 году Китай ввел принцип “одна семья - один ребенок”, который, по оценкам демографов, предотвратил появление на свет 400 миллионов малышей. В противном случае население страны сегодня приближалось бы уже к 2 миллиардам человек.

Экономический дракон состарился

Но, как верно заметил царь Соломон, всему хорошему рано или поздно приходит конец. Пришел конец и китайскому демографическому чуду. Демографы, в частности старший научный сотрудник Университета Виктории (Австралия) Сюцзянь Пэн, уверены , что в этом году население Китая сократится впервые после великого голода 1959-1961 годов (унес жизни более 15 миллионов человек). В минувшем 2021 году число жителей страны увеличилось всего на 480 тысяч человек - сущая ерунда по сравнению с недавним ежегодным приростом в 8-10 миллионов в год.

Группа исследователей Шанхайской академии социальных наук прогнозируют, что после 2021 года начнется снижение численности самой большой нации в мире на 1,1% в год (более 1 миллиона человек). В результате Китай к 2100 году потеряет около 1 миллиарда жителей и остановится на цифре 587 миллионов. Для сравнения, сейчас на территории Поднебесной проживает 1 миллиард 413 миллионов китайцев.

А самое главное вслед за демографическим прогнозируется и экономический спад. В ближайшем будущем Китай утратит статус главной мировой фабрики. Уже сейчас стоимость рабочей силы в Китае в два раза выше, чем во Вьетнаме. Поэтому Ханой вместе с Индией и Бангладеш готовятся стать “новым Китаем” и принять у себя низкорентабельные трудоемкие производства. Кроме того, к 2100 году пенсионные выплаты в Китае увеличатся в 5 раз и на эти цели будет уходить 20% ВВП страны. Основной задачей молодых китайцев станет содержание огромной армии пожилых людей: на 100 трудоспособных граждан будет приходится 120 пенсионеров (сейчас это соотношение 100 на 20). Для сравнения, в стареющей России на 240 граждан трудоспособного возраста приходится 100 пенсионеров.

Мало детей - это бремя цивилизации

Почему китайцы - как и некоторое время назад россияне - расхотели рожать детей? Ведь еще совсем недавно чадолюбивые потомки Конфуция нередко плевали на драконовские штрафы и запреты ради счастья стать многодетными родителями. А ведь, госслужащие и даже профессора университетов рисковали потерять работу, если у них обнаруживали второго ребенка, а неуплата штрафа означала, что “лишние” дети не будут иметь доступа к системам здравоохранения и образования (не говоря уже про практику принудительных абортов и стерилизации). Несмотря на это китайские родители искали способы обойти запреты. Например, штрафы не распространялись на многоплодную беременность и огромным спросом пользовались технологии экстракорпорального оплодотворения, которые увеличивали шансы зачать двойню или тройню естественным путем.

31 мая этого года компартия Китая объявила, что гражданам можно иметь трех детей. Произошло это спустя 3 недели после того, как были получены драматические результаты Седьмой национальной переписи населения. Однако опрос , проведенный государственным информационным агентством Синьхуа (в нем участвовала 31 тысяча человек), показал, что 90% опрошенных не горят желанием заводить трех детей.

Отчасти грандиозный спад рождаемости это результат перекосов демографической политики. В Китае оказалось мало женщин. Когда разрешалось иметь только одного ребенка родители предпочитали мальчиков. Мамы, беременные девочками, шли на аборт. В результате соотношение полов в стране изменилось - на каждые 100 девочек приходится 120 мальчиков, а в некоторых провинциях доходит до 130 мальчиков на 100 девочек. Помимо дефицита женщин еще и число рождений на одну женщину снизилось до 1,15. Для “прожиточного минимума” - простого воспроизводства населения необходимо 2,1. Сравните: в США этот показатель равен 1,6, а в России - 1,5.

Но главная причина все же не в количестве женщин и не в том, что китайцы привыкли к маленьким семьям. Став развитой страной, Китай вынужден разделить с другими народами, так называемое, “бремя цивилизации” - низкую рождаемость. Как говорил великий демограф Анатолий Вишневский, это связано с тем, что развитых странах семьи вкладывают в ребенка гораздо больше ресурсов, чем раньше. Причем, это не только деньги, но и время, и эмоциональное тепло. Чтобы быть востребованным в современном высокотехнологичном обществе, ребенок к началу самостоятельной жизни должен получить хорошее образование и культурный багаж. Умения копать или разгружать вагоны уже недостаточно.

Эксперты утверждают, что статус главного роддома планеты плавно перейдет к Индии. Фото: Shutterstock

Главным роддомом человечества станет Индия

Китай перестал быть крестьянской страной, 65 процентов китайцев - горожане. В больших городах вырастить ребенка дорогое удовольствие. По данным китайского государственного аналитического центра в 2005 году воспитание ребенка обходилось родителям в 490 000 юаней (74 838 долларов США). К 2020 году эта сумма увеличилась в 4 раза. Кроме того, благодаря эмансипации, женщины в Китае почувствовали вкус к независимости, хорошим заработкам и профессиональным успехам. Они, так же как жительницы Европы, России и США, не готовы жертвовать карьерой ради положения многодетной матери.

Эксперты утверждают, что статус главного роддома планеты плавно перейдет к Индии. Сейчас численность соплеменников Зиты и Гиты отстает от населения Китая на несколько десятков миллионов, но население Индии (сейчас там 1,38 млрд человек) увеличивается примерно на 1 процент в год. Две трети населения Индии - сельские жители, до тотальной урбанизации там еще очень далеко. А в деревне, как мы знаем, дети растут, как грибы после дождя. По прогнозам ООН к 2027 году Индия обгонит Китай. Так что нынешним школьникам вместо диалектов китайского стоит учить хинди. Поскольку в ближайшее время после заката “золотого китайского века” центр мирового производства переместится по адресу главного роддома человечества.