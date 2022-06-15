Чудовищная жара движется на Россию из Европы. С чем предстоит столкнуться

Даже по меркам Мадрида, начало лета выдалось в Испании жарким. Фото: REUTERS

Москва только готовится к африканскому пеклу, которое накроет столицу на следующей неделе. А Европа уже сейчас страдает от этого антициклона, принесшего 40-градусный зной.

В отдельных районах Испании, Франции, Швейцарии воздух прогрелся до +40’C. В мае испанцы уже пережили аномально жаркий месяц. Теперь им придется продержаться еще недельку. Самыми жаркими испанскими регионами являются центр и юг страны. В Андалусии, в частности в городах Севилья и Кордова, термометр покажет +43’C.

Житель испанского города Ронда охлаждается в уличном фонтане. Фото: REUTERS

Во Франции жара охватит южные регионы, усугубив засуху на большей части страны, которая угрожает будущему урожаю. Со среды на большей территории Пятой республики температура может подняться до отметки +38-40’C, что, по мнению французских синоптиков, слишком рано.

Из-за жары в трети французских областей ввели ограничение на использование воды. Коммунальные службы призывают фермеров и работников фабрик экономить воду.

Работница одного из французских домов престарелых следит, чтобы её подопечные почаще пили воду в жаркие дни. Фото: REUTERS

В Португалии жаркая погода установилась еще на прошлой неделе. В связи с этим местные спасательные службы повысили уровень опасности из-за риска возникновения лесных пожаров. Власти опасаются, что в этом году может повториться прошлогодняя ситуация.

Волна жары затронула и юго-западную и центральную части США. На этой неделе синоптики прогнозируют, что градусники покажут +38’C. Часть районов Среднего Запада окажется во власти не только зноя, но и ливней и гроз. Однако в Штатах зной не задержится и начнет сходить на нет ближе к пятнице.

Волонтер раздает холодную воду в почти 40-градусную жару в Далласе, штат Техас. Фото: REUTERS

Основную причину такой аномальной жары в Европе метеорологи видят в глобальном потеплении. Как отмечает представитель Испанского метеорологического агентства Рубен дель Кампо, в Испании лето с каждым годом становится жарче и все длиннее. По сравнению с 1980-и годами теперь летний сезон больше на один месяц.

Если жара в Европе сохранится, то это может привести к новым пожарам, засухе, проблемам с водоснабжением и ухудшению здоровья европейцев.

Река Луара во Франции серьезно обмелела на фоне жаркой погоды. Фото: REUTERS

Европейские власти в свою очередь выступили с рекомендациями, как гражданам ЕС пережить это лето. Так глава Министерства экологии Франции Амели ле Моншален еще в начале июня призвала французов реже включать кондиционеры этим летом. В качестве аргументов она упомянула высокие цены на электричество и борьбу с изменением климата.

- Я призываю французов к «энергетической трезвости». Наша цель – снизить на 40% наше энергопотребление к 2030 году. Этого можно добиться благодаря коллективному выбору. Я призываю французов не злоупотреблять использованием кондиционеров, не охлаждать чрезмерно дома, так как на это уходит много электроэнергии, - сказал де Моншален.

В Британии эксперты также рекомендуют отказаться от кондиционеров и вентиляторов, альтернативой им могут стать «натуральные освежители» - грелки или бутылки, наполненные холодной водой, передает Express.