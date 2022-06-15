Куликов рассказал президенту о своем нанохозяйстве

Сергей Куликов пришел к Владимиру Путину рассказать о ситуации в хозяйстве. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Когда Анатолий Чубайс ушел из Роснано оказалось, что положение компании не столь уж безоблачно, как рассказывали. В августе прошлого года официально сообщалось о 148 млрд. рублей долгов. И вот сегодня глава технологической организации Сергей Куликов пришел к Владимиру Путину рассказать о ситуации в хозяйстве.

- Давайте поговорим о результатах работы в целом, - начал президент.

В ответ глава Роснано рассказал, с какими необычными вещами экспериментирует компания.

На платной трассе Дон в асфальт добавили нанотрубки, и в самую большую жару на нем перестала образовываться колея. Судя по всему, дальше разового опыта дело не пошло, потому что даже Куликов немного неуверенно говорил о «какой-то» программе на 10 лет, чтобы «может быть» получилось лучше изучить свойства покрытия.

Роснано построила два реактора для сжигания мусора без золы.

- Сейчас Росприроднадзор не вылезает оттуда и удивляется, но все равно ищет, чтобы не было какой-то ошибки, - рассказал чиновник.

Корпорация продолжает спасать новосибирский аккумуляторный завод «Лиотех», который успел несколько раз разориться. Сейчас батареи пытаются использовать для сохранения энергии целых поселков.

- В одиннадцати регионах мы эксплуатируем системные накопители, успешно преодолели осенне-зимний период в малых населенных пунктах практически без аварий, - поделился Куликов.

- Это все привело суммарно – как сарафанное радио, к нам стали приходить инвесторы, и мы приросли в портфеле на 30% за прошлый год. Мы привлекли 68 млрд. в проекты за прошлый год, из которых только четыре – собственные средства, остальное – внешнее финансирование, - добавил он.

- Одна из ключевых задач – это дальнейшие шаги по оздоровлению финансовой ситуации, - парировал Путин, напомнив об огромных долгах компании.