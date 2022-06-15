Предварительные итоги переписи населения: Россиян стало больше, но это не наша заслуга

Росстат наконец подсчитал, сколько в России россиян. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росстат наконец подсчитал, сколько в России россиян. Забегая вперед: нас стало больше и жить мы стали плотнее. Подробнее о предварительных результатах прошлогодней переписи населения и основных тенденциях — в нашем материале.

Естественная убыль

Итак, на 1 октября 2021 года в России жило 147 млн 261 тысяча человек. Точную цифру в ведомстве не называют. Говорят, она еще можно немного измениться. Если сравнить с тем, что было в 2010 году, прирост есть — более чем на 2 млн человек. В абсолютных цифрах вроде бы много. Но это всего 1,4% за 11 лет.

Более того, рост числа жителей России произошел не за счет рождаемости. Тут нам похвастать нечем. Почти каждый год смертность у нас в стране выше. Главная причина - демографический спад 90-х годов. Тогда количество детей резко сократилось. Сейчас эти малочисленные «дети девяностых»сами вошли в детородный возраст. Но, даже несмотря на программы поддержки молодых семей, не могут обеспечить бум рождаемости — слишком их для этого мало.

Миграционный бум

Прирост населения обеспечили мигранты. Только за 11 лет на постоянное место жительства в Россию приехали 5,4 млн человек. А покинули страну только 3,04 млн.

- Уже сейчас очевидно, что в главная движущая сила - это миграционный прирост. Россия остается экономически привлекательной страной для сотен тысяч граждан стран бывшего СССР, - объясняет Владимир Зорин, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая.

Как подсчитали в Росстате, 93,5% этого прироста пришлось на девять стран бывшего СССР. А в тройку лидеров вошли Украина, Казахстан и Таджикистан.

В мегаполисах становится теснее

Россияне продолжают перебираться в города. Сельские местности пустеют, а мегаполисы разрастаются. Так, если в 2010 году было всего 12 городов-миллионников, то сейчас их уже 16. Численность населения там выросла почти на четверть. В целом уровень урбанизации тоже повысился — с 74 до 75%. Именно такая доля населения живет в городах, а не на селе.

- Нет ничего удивительного в том, что значительно возросла численность Москвы, Санкт-Петербурга с областями. Это центры деловой активности с высоким уровнем развития инфраструктуры – транспортной, социальной, культурной. Но пополнение клуба городов-милионников сразу четырьмя новичками говорит, в том числе и о том, что свет клином сошелся не только на двух столичных агломерациях. Развиваются и становятся центрами притяжения не только они. Это тоже вызывает определенный оптимизм. Население сосредотачивается около центров экономической жизни, промышленного развития, и это закономерный процесс, - считает Владимир Зорин.

В Москву - разгонять тоску

Правда, есть и ложка дегтя. Как показала перепись, многие российские регионы пустеют. Люди уезжают в поисках лучшей жизни. От безработицы и безнадеги. Численность населения выросли лишь в 28 субъектах Российской Федерации. В остальных регионах количество живущих уменьшилось. Причем на приличные цифры — 15 — 20% (см. графику).

СПРАВКА «КП»

Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В труднодоступных регионах переписчики начали собирать данные заранее, этот процесс длился почти год. Кроме того, на этот раз было сразу несколько способов переписаться: самостоятельно через портал госуслуг, на специальном переписном пункте (в МФЦ) или традиционно дождаться переписчика, который придет на дом или на работу.

До конца этого года Росстат будет каждый месяц выпускать окончательные итоги по разным темам и направлениям. Появятся полные данные о поло-возрастном составе, образовании, национальностях и владении языками, о миграции и коренных малочисленных народах, о рождаемости и о составе домохозяйств, о жилищных условиях и характеристиках рабочей силы.

ВОПРОС РЕБРОМ

А нужна ли перепись?

В ответ на критику о том, что перепись никому не нужна и все цифры есть в налоговой, ЗАГСах, Росреестре и миграционных службах, а нелегалы все равно переписываться не будут, в Росстате отвечали: с помощью переписи можно узнать ту информацию, которую сложно получить из административных источников. Например, выяснить, какими языками владеют граждане, пользуются ли интернетом и в каких условиях живут. Потом эту информацию можно использовать для социально-экономического планирования.

Правда, есть подозрения, что следующей переписи через 10 лет уже не будет. Точнее она будет полностью электронной. На такую систему уже перешли в некоторых странах. И она ничуть не хуже дает представление о живущем на территории страны народе.

Население России

147 261

Живет в городах

110 041 (75%)

Живет в селах

37 220 (25%)

P.S. По итогам предыдущей переписи по состоянию на 1 октября 2010 года в России проживало 145,141 млн человек (данные актуальны с досчетом населения Крыма).

По данным Росстата.

Как выросло население миллионников

Город/ было в 2010 году, млн чел и стало в 2021 году, млн чел

Москва

11,739

13,004

Санкт-Петербург

4,880

5,596

Новосибирск

1,474

1,634

Екатеринбург

1,350

1,551

Нижний Новгород

1,251

1,474

Казань

1,144

1,309

Челябинск

1,130

1,190

Красноярск

0,974

1,188

Самара

1,165

1,173

Уфа

1,062

1,145

Ростов-на-Дону

1,089

1,142

Омск*

1,154

1,126

Краснодар

0,745

1,107

Воронеж

0,890

1,058

Волгоград

1,021

1,051

Пермь

0,991

1,034

P.S. Каждый четвертый житель страны живет в городах-миллионниках. Население там растет быстрее, чем где бы то ни было.

По данным Росстата.

Куда едут люди…

Севастополь +39,4%

Московская область +24,4%

Республика Ингушетия +23,5%

Чеченская республика +19,1%

Ленинградская область +16,5%

Санкт-Петербург +14,8%

Республика Адыгея +13%

Тюменская область +12,6%

Краснодарский край +11,7%

Москва +10,8%

…а откуда бегут

Ивановская область -12,6%

Костромская область -13%

Магаданская область -13,4%

Кировская область -13,9%

Курганская область -14,7%

Еврейская автономная область -15,3%

Мурманская область -16%

Архангельская область -16,9%

Республика Карелия -17,2%

Республика Коми -18,1%

По данным Росстата.