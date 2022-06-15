Китай назвал спецоперацию России правомерной

Президент повторил главе КНР наше видение спецоперации и ее настоящих причин Фото: REUTERS

Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин по телефону обсудили отношения двух стран и сложное положение на Украине.

Президент повторил главе КНР наше видение спецоперации и ее настоящих причин. Азиатский политик в ответ «отметил правомерность предпринимаемых Россией действий по защите коренных национальных интересов». Китай согласен, что Запад угрожает нашей безопасности — об этом сообщили в Кремле.

- Каждая из заинтересованных сторон должна занимать ответственную позицию, способствуя правильному урегулированию кризиса на Украине. Китай готов продолжить играть свою конструктивную роль, - заявил Цзиньпин.

Несмотря на то, что со многими соседними странами у нас сейчас натянутые отношения, Пекин подтвердил свой дружеский настрой.

«Лидеры констатировали, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне», - рассказали в пресс-службе президента.

В частности, торговый оборот с Китаем в этом году может получиться рекордным. Азиатские компании занимают места, освободившиеся после ухода европейского бизнеса.

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