Казахстан не будет помогать России обойти санкции

Касым-Жомарт Токаев Фото: ТАСС

Президент страны Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью ВГТРК, годе рассказал о том, что делал во время январского переворота в стране и как в стране обстоят дела с русским языком.

Казахстан попал в сложную ситуацию. Страна тесно связана с Россией, однако же западные санкции могут ударить по Нур-Султану, если его власти попробуют помочь нам обойти ту массу ограничений, которые на нас наложены. При этом отказываться от уже заключенных союзов наш сосед не собирается.

ДРУЖБА ДРУЖБОЙ…

- Санкции есть санкции – мы не должны их нарушать, - честно признался казахстанский лидер. - Тем более мы получаем уведомления, что в если нарушим эти санкции, то последуют, так называемые, вторичные санкции со стороны Запада уже в отношении нас.

В то же время, «Казахстан ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств», отмечает Токаев. Речь об участии в ОДКБ. Если на Россию нападет третья страна, то мы по-прежнему можем рассчитывать на помощь контингента из Нур-Султана.

- Это (отказ от союзнического долга - ред.) было бы неправильно, это было бы, в конце концов, неоправданно с точки зрения перспективы, - добавил Токаев.

Ответил политик и тем, кто говорит о притеснениях русского языка в Казахстане. По его словам, это ложь, которую придумывают ради расшатывания ситуации в стране.

- Я полагаю, что те, кто утверждает, что позиции русского языка в Казахстане уменьшились, сузились и тем более стали ущербными, очень сильно идут против истины. Это все рассуждения от лукавого в целях политизации той или иной ситуации, - сказал Токаев.

ЧТО БЫЛО ВО ВРЕМЯ ВОССТАНИЯ

Еще одна важная тема, о которой рассказал президент Казахстана - это попытка госпереворота в январе этого года. Прошло полгода, а деталей про нее все еще крайне мало. Тогда говорилось, что переворот пытались устроить «внешние силы» из-за границы, но кто и из какой страны так и остается неясным. Токаев считает, что «упрощать события» не стоит. Тем более не надо «превращать в героев» протестующих.

- Во время этих трагических событий было похищено около трех тысяч единиц оружия. На сегодня только 1600 из них обнаружены, то есть ведутся поиски еще 1400 единиц. Возможно, оно было перемещено за границу, - рассказал глава Казахстана.

Он добавил, что во время путча оставался в стране и никуда уезжать из резиденции президента не собирался.

- И с самого начала мною было заявлено, что я не собираюсь покинуть столицу, тем более, мне предлагали некоторые «товарищи» сесть или в вертолет, или в самолет и покинуть Казахстан, - вспомнил политик.

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