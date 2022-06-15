Десятки тысяч украинцев отправляют на фронт: Поможет ли Киеву массовая мобилизация

Призывники никогда не заменят профессиональных военных Фото: REUTERS

Призывники никогда не заменят профессиональных военных, а на новую технику от Запада нужно долго учиться, да и поставки эти будут крайне малочисленные. Политолог и военный эксперт Яков Кедми в эфире Сергея Мардана на Радио "КП" рассказал, по какому пути пойдет спецоперация.

МОБИЛИЗАЦИЯ НЕ ПОМОЖЕТ

- Украина мобилизует сотни тысяч человек. Как они собираются их использовать? Чем их будут вооружать? Тот же Арестович, даже Зеленский каждый день говорят о тяжелейших потерях.

- Эта мобилизация непонятна даже с чисто военной точки зрения. Дело в том, что сделать из мобилизованного гражданского настоящего солдата меньше, чем за полгода практически невозможно. Так происходит в любой армии мира. Курса молодого бойца - это полгода. Но даже после него, этот боец еще довольно сырой. А создать подразделение, боеспособную роту, взвод, батальон – это еще сложнее и дольше. Нужны офицеры, нужно хорошо отработать все основные действия.

Более того, каждый, кто служил в армии знает, что туда не набирают людей, а отбирают. Под конкретные задачи. Не каждый может быть стрелком, водителем, связистом или управлять современными системами связи. Это еще одна большая проблема.

Еще важный момент: в сегодняшней армии соотношение между воюющими и обслуживающими, примерно 1 к 10. То есть большая часть - люди тыла, вспомогательные. И подготовка каждого из них – это сложная работа. Каждая воинская часть – это, прежде всего, логистика: как доставлять горюче-смазочные материалы, как доставлять боекомплект, как распределять, как это слаженно должно работать. Обычно боекомплект расходуется за один день боя. Дальше что? Это высокая организация, складские помещения, пути снабжения. Все это простой мобилизацией людей не достигается.

- Страна большая - 35 миллионов есть. Наберут.

- А сколько из них мужчин, которые пригодны к воинской службе? Многие уехали - а это наиболее работоспособные, более молодое население. Те, кому 40-50 лет на работу за границу не уезжают. И из них вряд ли кто-то подойдет в армию.

Ну допустим наберут. А есть ли у них все, для подготовки? Ну раздадут им автоматы, даже научат более-менее сносно стрелять. Но превратить в солдата… Элементарная вещь – как перейти с одной боевой позиции на другую. Как это делать под огнем? Когда рядом погибают твои товарищи. В общем, вряд ли этот набор превратится даже в течение полугода в боеспособную армию. Это больше для мобилизации духа, чтобы отделаться: «Мы что-то делаем».

- Мы в соцсетях постоянно видим, как раздают повестки на пляжах, на улицах, в магазинах. Это не деморализует людей в тылу?

- Если население достаточно сознательно, почему его надо ловить на пляже? Останавливать машину на дороге? Это говорит, скорее, о деморализации и невысоком боевом духе населения, если надо их вылавливать. Значит, у них есть проблема с мотивацией. А то, что они показывают это… Ну, вероятно, это повлияет на население. «Смотрите, что вы даже на пляже не скроетесь, давайте, приходите сами, а то мы вас найдем и под водой, и в кафе, и где угодно».

РАЗГОВОРЫ ПРО ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ - ЭТО ЗАТЯГИВАНИЕ ВРЕМЕНИ

- Обещание мобилизовать сотни тысяч подразумевает дикое количество вооружения, наверное, автоматов Калашникова для современных боев маловато.

- Воюют давно не автоматы. Нужна артиллерия того или иного вида, минометы, бронетранспортеры, хоть немного танков. А на каждый такой вид нужен транспорт. Той же артиллерийской батарее, нужны грузовики, чтобы каждый день привозить боекомплект. Это целый автопарк.

- Наверное, не зря Зеленский и прочие каждый день из всех утюгов толкуют про тяжелое вооружение. Действительно, для них это принципиальный момент? Хоть сколько-нибудь работоспособности армии. Или это медийный пропагандистский прием?

- Они пытаются этим объяснить свои неудачи. Огромное преимущество российской армии не просто в артиллерии, но и в способности ею управлять. И этот недостаток украинцы не знают, как решить. Они все время совершенно справедливо кричат запада: «Еще и еще артиллерии! Тяжелой артиллерии!» У них почти заканчивается советская техника. В странах бывшего Варшавского договора - тоже. И они должны переходить на западную. А это совершенно другое. Во-первых, они не обучены. Во-вторых, ее надо доставлять.

Привести пушку - не сложно. Ей надо каждый день подвозить снаряды. И каждая единица должна быть переброшена к линии фронта. А это сотни и тысячи километров - сначала их надо привезти в Польшу, потом на Украину, потом надо распределить по местам концентрации, а оттуда уже распределять по воинским частям. И все это должно работать как единый механизм. Это сложнейшая операция. И логистики. И вряд ли украинская армия в сегодняшнем ее состоянии способна это делать.

Дальше еще одна проблема - часть этой артиллерии не самоходная. Перемещать ее с места на место – это проблема. Снаряды к ней надо перемещать отдельно – это тоже проблема. Вы представляете, какой это вал?

На новую технику от Запада нужно долго учиться, да и поставки эти будут крайне малочисленные Фото: REUTERS

Вот вам хорошая история, которую мне рассказал один из руководителей Пентагона: НАТО проводило операцию в Ливии - там были только ВВС - через неделю после начала их командование обратилось к американцам: «У нас кончились бомбы, дайте еще». Понимаете? У западных армий сегодня нет сил для интенсивного ведения боев - у них минимум. И что они могут дать украинцам? У них просто ничего нет.

- А французские орудия, например, отличаются от американских?

- Да, они другие. Сама система другая. Вв общем, проблем огромное множество, которые просто так не решить. Это только в газетах для обывателя можно написать «наберем 100 тысяч солдат, у нас будет стотысячная армия». Нет. Это будет сто тысяч солдат, которые стоят с «палками» и не умеют ими пользоваться. И в боевых действиях не научатся.

Весь этот «фестиваль» - это истерика, чтобы можно было оправдаться, успокоить публику и сказать им: «Вот-вот завтра мы получим еще тысячу танков и артиллерийских орудий. И тогда мы идем прямо аж на Ростов. А дальше посмотрим».

И еще ему нужно тысячу танков. Было 3 тысячи, но не хватило. А куда ты их подевал? Не хватает самолетов - а где они?

Про поставки самолетов F-16 вообще считаю и говорить не стоит - переучить летчика с МИГа - это очень долго (не один месяц). Чтобы он летал, нужно техобслуживание. В общем, все эти разговоры - это чтобы тянуть время.

- Какой выход у украинцев?

- Они будут бросать в бой необученные войска. Будут погибать еще больше от заградотрядов - без них будут больше сдаваться. А другого выхода у них нет. И на западе это понимают. Они же воюют с профессиональными солдатами.

НЕМЦАМ И ПОЛЯКАМ ПЛЕВАТЬ НА УКРАИНЦЕВ

- Последние полторы недели идет невероятное количество разговоров про мир, про необходимость переговоров и даже про возможность территориальных уступок, которые, правда, озвучивает не Зеленский, а американцы или НАТО. Чем можно объяснить такое внезапно возникшее миролюбие? Им нужен мир?

- Мнение штаба НАТО - это профессиональное мнение. По большому счету они понимают, что Украина терпит поражение. И сейчас их стратегическая задача оставить как можно больше территории, которая позволит существовать этому майдановскому режиму. С тем, что они потеряли левый берег Днепра, они уже смирились. Но они еще очень боятся второго этапа, когда будет отрезано Черноморское побережье, плюс Днепропетровск, Кременчуг, Исмаил. Эта Украина уже будет недееспособна экономически.

С другой стороны, они боятся повторения того, что произошло на Азовстали, но уже во всей армии. Ведь там защищались лучшие наиболее мотивированные подразделения. Но они сдались. Не потому что закончились боеприпасы (они могли воевать еще несколько месяцев), не потому что кончилось продовольствие (его там было еще на полгода) - они сломались морально. Так и отступление из Донбасса – это моральное поражение, которое может сломить дух украинской армии.

Вот поэтому им нужно перемирие – дать передохнуть, остановить этот каток, который их перемалывает.

- А эти разговоры могут закончиться настоящим перемирием? Есть мнение, что если оно действительно наступит, то на Украине подсчитают потери, ужаснутся и вообще сложат оружие.

- Люди, которые это пишут, ничего не понимают ни в войне, ни в военной психологии, ни в руководстве. На Украине и на Западе плевать, сколько там погибло. Их режим стоит не на этом, а на ненависти к России. У них другая психология и другие цели - они стреляют в спину своих солдат и держат своих граждан в подвалах, прикрываясь детьми и женщинами, чтобы продержаться в бою. У них в офисе президента недавно заявили: «Нам удобнее вести бои в городах, потому что нам легче защищаться». До какой инфантильной тупости можно дойти, чтобы сказать такую глупость?!

- А как же запад? Там же абсолютная ценность человеческой жизни. Они все время переживают за разного рода гуманитарные катастрофы. А здесь полная тишина и молчание.

- Все эти разговоры о европейском гуманизме, как они ценят человеческую жизнь – это сказка для лохов и инфантильных интеллигентов. Гуманная американская авиация стерла с лица земли сирийскую Ракку. А на что у НАТО пошел весь боекомплект во время войны с Ливией? А кого они бомбили в Белграде? Они бомбили город. Нынешний президент Соединенных Штатов гордясь заявил, что он требовал тогда уничтожать стратегические гражданские объекты! О какой гуманности вы говорите? И потом, поляков или немцев волнует, что погибнет еще 100 тысяч украинцев? С каких пор немцы или поляки забоятся о жизни украинцев? Для поляков украинцы всегда были быдло и рабочий скот. Просто сейчас их политическому руководству выгодно раздувать свое фальшивое участие, потому что у них свои мечты о великой Польше от моря до моря. Это Польша.

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