Скандальный артист раскрыл причину громкого увольнения Андрея Малахова

Андрей Малахов

Андрей Малахов является одним из самых популярных и известных телеведущих. Рейтинги передач с участием шоумена всегда зашкаливали, а темы, которые обсуждал в эфире Малахов, имели огромный общественный резонанс. Долгое время артист был звездой Первого канала. Но в 2017 году решился на серьезный шаг.

Андрей Малахов 25 лет проработал на Первом канал. Его увольнение пять лет назад стало громом среди ясного неба. После ухода с главной кнопки телеведущий устроился на канал "Россия-1", где стал работать в похожем формате.

Малахов лишь однажды признался, что был сильно обижен на продюсеров. По его словам, он всегда был в "Пусть говорят" в роли "мальчика на побегушках" и какое-то время это его даже устраивало. Однако терпение звезды лопнуло.

В качестве первой причины увольнения Андрей упомянул "кризис среднего возраста". "Случился кризис жанра абсолютно во всем. Начиная c тем программы, которые стали казаться вторичными, и заканчивая полной неудовлетворенностью своим положением. Я всегда был в подчинении. Человек-солдат, исполняющий приказы. А захотелось самостоятельности. К пониманию прибавились какие-то кармические истории", - говорил он.

Второй причиной, по словам Малахова, стала смена студии "Пусть говорят". "«Останкино» - это мой второй дом. Там своя аура, энергетика. Студию наша команда никогда не меняла. Это место силы было. Мы заходили и понимали, что нужно делать. Я остался без дома и привычной атмосферы. И когда увидел новое помещение в тысячу метров против наших кулуарных двухсот, понял, что это точка, наверное. Я просто не потяну студию такого объема. А потом мне прислали видео, как разбирают студию «Пусть говорят». Не знаю, с чем сравнить то, что я почувствовал. Наверное, если бы в морг привели и показали, как препарируют близкого тебе человека… И вот так - капля за каплей - выжигали все, что дорого, к чему я был душевно привязан", - вспоминал шоумен.

По словам телеведущего, с Первого канала он ушел без скандала. Но Никита Джигурда уверен, что у увольнения Малахова были другие причины. Скандальный артист считает, что все произошло из-за его обращения в суд. Эпатажный шоумен обвинил ведущего в распространении клеветы. По словам Джигурды, его адвокаты сообщили ему, что Малахов потерял работу на Первом канале именно из-за иска.

"Уволили команду, понизили статус. Но потом, поскольку он вменяемый и талантливый человек, и я все понимаю, мы помирились", - сказал Джигурда YouTube-каналу "Звездач". Кстати, Никита уверен на Малахова "существует компромат".