В Генпрокуратуре ЛНР возбуждено уголовное дело по статьям о геноциде и использовании запрещенных средств и методов ведения войны Фото: REUTERS

Медведев не видит Украины через два года

Дмитрий Медведев, зампредседателя Совбеза, в своем телеграм-канале выразил сомнение в существовании Украины на карте мира в близком будущем. Вот что он написал: «Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через 2 года. Иначе предстоящей зимой просто замерзнет». Бывший российский премьер полагает, что есть вопрос о существования незалежной через два года. И добавляет: «Американцам уже все равно – они настолько вложились в проект «анти-Россия», что все остальное для них пустяк». Для нынешних властей в Киеве это конечно, не пустяк, но кого это волнует?

Кто задумал теракт против украинского руководства?

Евгений Енин, первый заместитель министра МВД незалежной, сообщил, что Национальная полиция Украины "предотвратила теракт против руководства страны". По словам уроженца Днепропетровска, силовикам удалось предотвратить теракт в Киеве благодаря информации, получаемой от оперативных источников ведомства. Он отметил, что подробнее о случившемся расскажут позднее. Енин заявил, что за последние несколько месяцев в республике были задержаны и переданы СБУ более 800 человек, подозреваемых в диверсионно-разведывательной деятельности. Только один вопрос: а зачем кому-то совершать теракт против такого руководства такой страны — они же сами галопом несутся к днепровскому обрыву!

Бывший командующий НАТО грезит вторжением

Уэсли Кларк, экс-командующий вооруженными силами НАТО в Старом Свете, заявил, что боевые действия на территории незалежной нельзя прекратить без прямого вмешательства сил альянса. Вот что заявил Кларк: «Идея, которую отстаивает генсек НАТО Столтенберг, и которая находит поддержку у членов альянса — о том, что НАТО может активно не вмешиваться, если его не атакуют, — эта идея осталась в 20-м веке. НАТО обязан вмешаться. Давайте это признаем и прикажем россиянам прекратить огонь». По словам Кларка, альянс обязан либо выйти за ранее «очерченные рамки», либо прекратить свое существование. Отличная идея: «прикажите прекратить огонь» Москве, а потом, в отчаянии от нелепости своего приказа, объявите о самороспуске.

Британцы хотят выслать украинцев, но не выходит

В Лондоне вынуждены были отменить первый же рейс для нелегальных мигрантов, который должен был отправиться в Руанду. Вмешался Европейский суд по правам человека. По данным Associated Press, в ЕСПЧ подчеркнули, что решение об отправке нелегалов в Африку может обернуться угрозой для их жизни. Все это приключилось из-за огромного количества апелляций. Глава МВД Британии Прити Пател разочарована отменой рейса: «Наша юридическая команда изучает каждое решение, принятое в отношении этого рейса, а подготовка к следующему начинается уже сейчас». Число тех, кто пересек границу Великобритании в этом году нелегально, превысило отметку в 10 тысяч человек — и среди них немало выходцев из Украины. А Лондон подписал соглашение с властями Руанды о депортации нелегалов в эту африканскую страну. Ну а что, там тепло, там макароны дают.

Киеву снова предлагают уступить Москве территории

Араш Тупчинеджад в аналитической статье для National Interest заявил, что Киеву придется задуматься об уступках России, так как затяжной конфликт угрожает выживанию Украины. Известный обозреватель советует властям незалежной вернуться к идее мирного договора с Москвой. Причина такова: «Продолжение конфликта усугубит издержки и помешает выживанию Украины». И пусть мирный договор, где будут территориальные уступки, и выглядит «разрушительным» для Украины, он поможет избежать совсем уже катастрофических финансовых и человеческих потерь Так ведь даже Столтенберг в своей штаб-квартире НАТО уже заявил, что мир в стране возможен, вопрос лишь в том, чего он будет стоить Киеву. Так вообще-то известно — чего именно.

В Луганске отмечены факты геноцида

В Генпрокуратуре ЛНР возбуждено уголовное дело по статьям о геноциде и использовании запрещенных средств и методов ведения войны. Повод - удар украинскими ракетами комплекса «Точка-У» по городу Красный Луч вечером 13 июня. А СКР возбудил еще два уголовных дела в отношении военнослужащих из трех военных бригад ВСУ по факту преступлений по факту прицельных артобстрелов из тяжелых видов вооружения по городам Донецк, Горловка, Макеевка, и населенным пунктам Владимировка, Павловка ДНР, а также в городах Первомайск и Стаханов ЛНР. Уголовные дела - это правильно. Даже если до суда доживут не все.

Боевики убегают — и сразу бьют минометы

Родион Мирошник, посол ЛНР в России, заявил, что как только около полутора сотни боевиков покинули Приволье, этот пригород Лисичанска сразу же подвергся украинскому обстрелу. По словам Мирошника, украинские боевики, «уходя, оставили о себе мерзкую память и разрушенные дома». Вот что сообщил Мирошник: «Как только их там не стало, сразу с территории шахты Капустина, находящейся рядом с городком, украинский минометный расчет начал обстрел города минами 120 мм». Под обстрел попали жилые многоэтажки и частный сектор. Где-то на БиБиСи опять расскажут про то, что по мирным домам простых украинцев стреляют злые русские пушки.

Зачем незалежной американский сжиженный газ?

Киев стремится к соглашению с Вашингтоном о поставках американского сжиженного природного газа по ленд-лизу. Об этом сообщает, в частности, известное издание Foreign Policy. В журнале пишут: «Украинские топ-менеджеры в сфере энергетики предлагают Вашингтону множество вариантов для обеспечения поставок на эту зиму и увеличения внутреннего производства. Есть запрос на международное финансирование для закупки природного газа у экспортеров на Ближнем Востоке и в Северной Африке, разработку альтернативных маршрутов поставок и возможное соглашение с Вашингтоном об импорте СПГ из США по ленд-лизу». Речь о 8 млрд кубометров СПГ. Но своих терминалов для его приема у Киева нет и не предвидится. У турок и хорватов будете просить перевалку?

Володин предложил сохранить смертную казнь в ДНР

Вячеслав Володин, спикер Госдумы, заявил, что норму о смертной казни, которая действует в ДНР, в условиях военного времени стоило бы сохранить. По словам главы нижней палаты парламента смертная казнь - заслуженная мера наказания в отношении тех, кто отдает приказы обстреливать мирных жителей и выполняет их. Володин сообщил: «Мы каждый день видим преступления против человечества, которые совершает киевский неонацистский режим, обстреливая жилые кварталы, больницы, роддомы, детские садики, школы. Гибнут старики, женщины, дети». По словам спикера ГД для тех те, кто отдает приказы стрелять по обычным людям, «смертная казнь - мера наказания, которую заслуживают эти фашисты». Артиллеристы, ноги в руки - и в Киев!

Почему ВСУ не нравятся беспилотники-камикадзе из США

Разведке США стало известно, что участились случаи, когда ВСУ используют коммерческие дроны с прикрепленной взрывчаткой вместо американских беспилотников-камикадзе. Причина — украинцы не справляются с заокеанской техникой. Как сообщает CNN, Киев получил сотни беспилотников Switchblade, но многие подразделений ВСУ все равно используют иные модели, которые более просты в использовании. «Воинам света» некогда в ваших техпаспортах разбираться, тем более не на мове.

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