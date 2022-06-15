Минобороны: боевики с «Азота» воспользовались гуманитарной паузой для перегруппировки и артатаки

Мирных жителей украинские националисты держат на химкомбинате «Азот» в Северодонецке Фото: REUTERS

Накануне приезда на Украину Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Марио Драги киевский режим запросил гуманитарный коридор для мирных жителей, что держат украинские националисты на химкомбинате «Азот» в Северодонецке. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России. Неизвестно, что ждет европейских лидеров, которые приедут на Украину завтра, но вот мирных жителей, что находятся в руках боевиков - точно ничего хорошего.

- Сегодня, 15 июня 2022 г., с 08:00 (мск) до 20:00 (мск) российская сторона предоставила гуманитарный коридор в северном направлении (в город Сватово Луганской Народной Республики) для эвакуации мирного населения с территории химического комбината «Азот» в Северодонецке. Несмотря на принятые Россией беспрецедентные меры, киевские власти цинично сорвали проведение гуманитарной операции, - заявил на прошедшем брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник отметил, что средствами объективного контроля, в том числе беспилотными летательными аппаратами, зафиксированы многочисленные нарушения режима прекращения огня: из промзоны комбината «Азот» велся беспорядочный огонь по жилым кварталам Северодонецка (с 08:20 – из 120-мм минометов, с 09:40 – из танковых пушек). Боевики просто использовали гуманитарную паузу для перегруппировки на более выгодные позиции и восстановления боеспособности, прикрываясь мирными жителями как «живым щитом». Подобной тактикой довольно долгое время пользовались сдавшиеся националисты с «Азовстали».

- Киевский режим вновь показал свое истинное лицо и полное безразличие к жизням ни в чем неповинных женщин, детей и пожилых людей, находящихся в плену у обезумевших террористов на комбинате «Азот». Лицемерно не отдав им приказ о прекращении сопротивления, Киев фактически «назначил» их очередными «мучениками», как это было в Мариуполе, - обратил внимание СМИ Михаил Мизинцев и подчеркнул, что российские войска не являются препятствием для выхода мирных жителей с территории комбината «Азот». Мешают им это сделать киевские власти и командиры националистических формирований, которые продолжают их удерживать в качестве «живого щита».

Мизинцев перечислил очередные и конкретные адреса, что подтверждают факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения Украины и народных республик Донбасса, а также использование объектов медицинской инфраструктуры в военных целях:

- «В Нью-Йорке в корпусах поликлиники (ул. Молодежная)».

- «В Доброполье в зданиях больницы (пер. Санаторный) и станции скорой медицинской помощи (ул. Гагарина) украинскими националистическими формированиями оборудованы казармы, огневые позиции и склады боеприпасов, а на прилегающей к медицинским объектам территории размещены бронетехника, артиллерия, РСЗО, минометы и крупнокалиберные пулеметы. При этом эвакуация жителей близлежащих районов умышленно не проводилась».

- «В Харькове на территории городской больницы № 28 (ул. Михаила Гуревича) военнослужащие ВСУ разместили артиллерийские орудия и РСЗО».

- «В Одессе в зданиях госпиталя № 411 (ул. Мариинская) и больницы № 11 (ул. Академика Воробьева), в Доброславе Одесской области в корпусах поселковой больницы (ул. Грубника) националисты оборудовали огневые позиции, склады боеприпасов и вооружения».

Вот куда надо приглашать Зеленскому Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Марио Драги. Пусть журналисты этой «евротройки» покажут мирных украинских граждан, которых трусливые украинские националисты заставляют жить с детьми в подвалах заминированных химических предприятий.

- До настоящего времени все подобные факты остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения и мировой общественности, ООН, ВОЗ, которые был могли оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры по недопущению использования вооруженными формированиями Украины объектов гражданской инфраструктуры в военных целях, - подчеркнул начальник Национального центра управления обороной России.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «За прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 21 999 человек, в том числе 2 351 ребенок, а всего с начала специальной военной операции –1 864 947 человек, из которых 294 636 – дети».

- «Государственную границу Российской Федерации пересекло 278 264 единицы личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки – 3 908».

- «В субъектах Российской Федерации штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «Начиная с 2 марта 2022 г. Россией на Украину уже доставлено 31 241,3 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 164 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки – пять в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 518 тонн гуманитарной помощи».