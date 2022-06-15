Съемка Аллы Пугачевой обернулась грандиозным конфликтом Фото: Евгения ГУСЕВА

Алла Пугачева всегда славилась своим необузданным нравом. Чего стоит дебош, который учинила Алла Борисовна. Так, однажды она подралась с охранниками у входа в знаменитый писательский ресторан в Центральном Доме Литераторов. Меж тем, по сей день публика обсуждает еще один скандал, во время которого случился грандиозный конфликт и распитие водки.

Алла Пугачева в конце 90-х была на пике славы и формы. За певицей буквально толпами ходили фотографы с просьбой сняться для обложек журналов. Правда Алла Борисовна со скепсисом относилась к подобным предложениям. Несмотря на это, бывшему главреду Vogue Russia Алене Долецкой удалось уговорить Примадонну принять участие в фотосессии. Впрочем, гламурная съемка обернулась конфликтом.

Алла Борисовна позировала в необычном для себя образе - в минималистичных нарядах японского дизайнера и с прямыми волосами. Съемка, по словам Долецкой, стала для всех настоящим испытанием. Алена предложила гостье отказаться от поп-образа. Примадонна поначалу восприняла предложение в штыки и устроила разнос. Однако все завершилось как нельзя лучше.

Примадонна, к слову, приехала на съемку простуженная. Но безропотно позировала фотографу в ледяной студии. Беспокоилась знаменитость лишь за свои голосовые связки. "То, как она отработала и вела себя потом, а потом мы еще и подружились, говорит об очень масштабном человеке. Алле Борисовне многие лета", - пожелала Долецкая 73-летней звезде.

Команда, работающая на этом проекте, была не из России. Иностранцы никак не понимали, что Пугачева - крупнейшая звезда для страны. Недопонимание вылилось в серьезный конфликт. "Я пыталась сказать, что она русская Тина Тернер. Я пыталась поставить музыку, чтобы они поняли, что это за человек. Между нами произошел серьезный исторический конфликт, потому что я никогда и ни в кого не кидалась рулонами бумажных полотенец или туалетной бумаги. Или что мне там подвернулось", - рассказала Алена в YouTube-шоу "Стрелец-молодец".

Съемка завершилась далеко за полночь. Долецкая и Пугачева решили отметить ее в питейном заведении. Певица учила блондинку правильно употреблять крепкие напитки. "Алла Борисовна - маэстро этого дела. Когда мы сели за стол и нам налили водочки, она сказала: «У меня есть первый тост, я на него имею право. Давай выпьем за тебя. Ты сегодня молодец». Она меня могла легко не приглашать на этот ужин. Я ей не упала, ей есть с кем поужинать. Для меня это человек очень большого сердца и большой совести. Это, если хотите, благородство я не забуду никогда", - отметила Долецкая.