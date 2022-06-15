Как похудеть к пляжному сезону: рекомендации доктора Наталии Горн

Cемейный доктор Наталия Горн Фото: Личный архив

Автор книги «Семь нот здоровья», член Американской академии антивозрастной медицины «А4М» и Международной ассоциации врачей PREVENTAGE, семейный доктор Наталия Горн дала свои рекомендации о том, как подготовить себя к пляжному сезону и сбросить лишние килограммы.

- Впереди лето, многие женщины хотят стать стройнее и избавиться от лишних килограммов. Что вы могли бы им посоветовать? С чего начать?

- Похудеть к лету - это, конечно, благая цель. Но я не советую «худеть к лету», к любой конкретной дате или к какому-то знаменательному событию. Надо прямо с сегодняшнего дня, с того момента, как вы читаете эти слова, начать менять свое питание, свой образ жизни. И тогда вы всегда будете в форме и вам не придется «худеть к лету».

- Какую диету для похудения вы советуете?

- Универсального ответа нет. Важно выстроить свой индивидуальный рацион питания, который подходит именно вам - с вашим графиком жизни, нагрузкой, темпом, ритмом и возможностями. Для большинства людей идеальным является трехразовое питание: завтрак, обед и ужин. Но как распределить калории и объем питания между этими приемами пищи, зависит только от вас и вашего графика. Актрисе, которая играет в театре вечерний спектакль, сложно запретить ужинать. Спектакль заканчивается в 22 часа, и, как правило, человек после такого колоссального выброса энергии голоден. Так что для актрисы будет свой график питания, для спортсмена, врача, менеджера, пилота - свой. Поэтому нужно внимательно проанализировать ситуацию и начать налаживать правильное питание.

Я никому не советую садиться на диету. Держать диету можно в случае какого-то конкретного заболевания по рекомендациям врачей на конкретный промежуток времени. А в большинстве своем наше питание и рацион должны доставлять нам удовольствие и давать силы для здорового и долгого бытия.

- Что ни в коем случае не надо исключать из рациона?

- В рационе человека должны быть белки, жиры, углеводы, хорошее количество клетчатки и воды. Поэтому мы это все не исключаем из рациона, а едим мясо, рыбу, яйца, овощи, ягоды, фрукты и так далее. Исключать надо мусорную еду и покупные готовые блюда.

- Можно ли похудеть без дополнительных физических нагрузок, только корректируя питание?

- Открою вам большую тайну. Похудеть, только изменив свой рацион, не только можно, но и нужно. Людям, которые имеют не избыточную массу тела, а ожирение, я вообще на начальном этапе запрещаю любые физические нагрузки (они рискуют повредить суставы или даже внутренние органы). Я с ужасом смотрю на полных людей, которые убивают свое здоровье в спортивном зале. Если у вас избыточная масса тела или ожирение, ваш спорт - это простая ходьба в легком темпе.

- Можно ли похудеть за две недели? Как?

- Можно, конечно. Если просто ничего не есть, то организм, конечно, похудеет. Но почему? Сперва организм возьмет все из мышц. И за первые две недели голодания или ограничительного питания вы потеряете такие драгоценные, с трудом нарабатываемые мышцы. Сначала организм «съест» ваши мышцы, а только потом начнет добираться до жировой ткани. Так что за две недели голодовки вы первым делом скинете мышцы, которые потом придется с трудом добирать. Ведь что такое мышцы? Это метаболически активная ткань, которая помогает нам сжигать жиры. Поэтому уменьшать ее количество - это путь никуда. Похудев за две недели, вы получите эффект «йо-йо»: скинете 5 килограммов, а прибавите 7, как только вернетесь к привычному режиму питания.

- Как быстро стоит ждать результатов изменения в питании?

- С помощью изменения режима питания, рациона, состава можно добиваться потрясающих результатов, при этом прекрасно питаться, не голодать, получать удовольствие от еды и от вкуса. Первое изменение вы заметите уже через несколько дней. За месяц при хорошей коррекции рациона можно потерять от 3 до 5 килограммов. Конечно, зависит от того, с какой исходной массой мы худеем: если человек имеет незначительное количество лишней массы, то, конечно, он меньше похудеет. Но в любом случае вы почувствуете легкость в животе, уйдут отеки - это вы заметите уже в конце первой недели.

Автор книги «Семь нот здоровья» поделилась советами о том, как привести себя в форму к лету

- Сейчас все рекомендуют пить много воды. Действительно ли это поможет похудеть и сбросить лишние килограммы?

- Соблюдение водного режима - это важная составляющая метаболизма, обмена веществ. Пить воду нужно обязательно, примерно 30 мл на килограмм веса. В эту цифру входит не только вода, но и чай, морсы, соки. Это не значит, что вы выпили 4 стакана чая и надо еще догнаться стаканчиком воды. Водная перегрузка для полных людей, тем, у кого есть вопросы к почкам или сердечно-сосудистой системе, тоже может привести к нежелательным последствиям. Во всем нужна мера. Но чаще люди недопивают, это видно по анализам. Так что лучше прямо сейчас выпейте стаканчик водички - и будет вам счастье! Есть множество приложений, которые будут напоминать вам пить воду. Со временем вы привыкнете и будете радоваться вкусу такой приятной простой воды!

- Что стоит изменить в своем образе жизни?

- Чтобы что-то изменить в своем весе, ощущении своего тела, нужно полюбить себя такой, какая ты есть. Часто корни лишнего веса лежат в психосоматическом компоненте. Порой человек полный хочет едой защититься от окружающего мира. Это люди тонкой душевной организации, многие из них имеют душевные травмы и проблемы. Поэтому работа с весом всегда начинается с принятия себя, с любви к себе. Это долгий путь, но он обязательно принесет результаты. Надо полюбить свое тело, начать с ним разговаривать, слушать свое сердце.

Второй момент - это сон. Невозможно снизить массу тела, если вы не высыпаетесь. Сон - это самое главное лекарство. Во время сна вырабатывается очень много важных нейромедиаторов, которые позволяют нам не переедать днем. Регуляция циклов сон - бодрствование, наших биоритмов, выработки гормонов - все завязано на качественном, хорошем сне. А вы выспались сегодня?

- Сегодня в моде шагомеры, люди следят за количеством шагов, пусть даже по офисным коридорам или собственной квартире. Поможет ли это стать стройнее?

- Шагомеры - это прекрасно, я сама ежедневно мониторю количество пройденных шагов. Если вы двигаетесь - это обязательно поможет вашему кровообращению, мироощущению и хорошей физической форме. Те самые десять тысяч шагов в хорошем темпе - это замечательно и нужно каждому!

Чек-лист подготовки к пляжному сезону от Наталии Горн:

- Высыпаться!

- Зарядка ежедневно

- 10 тысяч шагов в день

- Соблюдать режим питания

- Пить достаточно воды

- Овощи и фрукты каждый день

- Увеличить белок в рационе (мясо, рыба, курица)

- Убрать фастфуд и мусорную еду

- Аккуратно с алкоголем

- Любить себя