У Наташи Королевой проблемы со здоровьем: вот что случилось с певицей

Наташа Королева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда российской эстрады Наташа Королева уехала в Ставропольский край поправить здоровье. 49-летняя певица много работает, потому и решила заняться собой под присмотром опытных врачей.

Наташа Королева прилетела в город Железноводск. Она поселилась в санатории, чтобы поправить пошатнувшееся здоровье. Супруга Сергея Глушко не стала скрывать, что будет ходить на процедуры.

Наташа подробно рассказала о своем расписании. Артистка пройдет полноценный курс лечения, включающий грязевые и нарзанные ванны, общий массаж и спа-процедуры. "Ну вот я омолаживаюсь в углекислой ванной. Ой, молодая буду!" - с энтузиазмом делится певица.

Врачи посоветовали Королевой носить компрессионные чулки. Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" не рассказывает причину. Возможно, у вокалистки не все хорошо с кровью и сосудами.

Компрессионные чулки нужны тем, у кого есть проблемы с венами, наследственная тромбофилия, гипертония, дефицит витаминов группы В. При избыточном весе идет большая нагрузка на колени, артерии, вены. Из-за лишних килограммов сосудистые стенки нагружены.

Наташа, к слову, никогда не скрывала, что давно борется с лишним весом. Рецепт ее похудения прост. Трижды в течение месяца нужно голодать в течение дня. А всю неделю после такой разгрузки можно употреблять только овощи - отварные или приготовленные на пару. Принимать пищу следует раз в три часа. Один день в неделю чередовать грейпфрут и вареный яичный белок, съедая то одно, то другое через каждый час.