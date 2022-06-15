Баста назначил себя ведущим «Вечернего Урганта»

Популярные и не очень каналы начали, не приходя в сознание, репостить эту утку

Днем 15 июня телеграм сотрясла шокирующая новость: «Баста проходит кастинг на роль нового ведущего «Вечернего Урганта». Популярные и не очень каналы начали, не приходя в сознание, репостить эту утку, хотя придумать ничего абсурднее невозможно.

И дело даже не в том, что Василий Вакуленко (Баста) в кадре смотрится, мягко говоря, не очень уверенно — он даже рэп читает с бумажки, установленной на пюпитре, потому что забывает текст, как сам много раз признавался.

Баста в кадре смотрится, мягко говоря, не очень уверенно

А дело в том, что само название «Вечерний Ургант» не предполагает присутствие главного ведущего с фамилией не Ургант.

Баста решил обратить на себя внимание

Тем не менее, Ксения Собчак на полном серьезе «разоблачила» этот фейк, успокоив публику, что Василий вести «Вечерний Ургант» не будет (тут все выдохнули). Оказалось, что это была шутка юмора. Так Баста решил обратить на себя внимание в преддверии большого концерта, который запланирован на 18 июня в «Лужниках», и сделал вброс во время ютуб-шоу MC TAXI, выходящем на принадлежащем рэперу канале Gazgolder.

- Я сейчас пробуюсь на ведущего в «Вечерний Ургант» и посмотрим, как это все будет, - сказал Баста, держа в руках микрофон прямо внутри такси.

Вброс получился удачным. Сложно было принять это за чистую монету, но некоторые паблики и даже СМИ сумели. Так новость и разлетелась по стране. Даже несмотря на то, что во время того же эфира рэпер откровенно смеялся и, как говорят на юге, угорал: «Больше всего мы не можем понять, если вся наша команда заменит команду «Вечернего Урганта», кто будет на месте Гудкова (прозрачный намек на сексуальную ориентацию комика — Авт.)».