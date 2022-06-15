Герои спецоперации «Z»: сапер-десантник Лебедев обратил в бегство диверсионную группу

Рядовой Артем Гончаров и Сержант Александр Лебедев

«Комсомолка» ежедневно знакомит читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость и напористость в Минобороны России ставят в пример остальным.

«Солдату надлежит быть здорову, храбру, тверду, решиму, справедливу», - говорил легендарный русский полководец Александр Суворов. А другой великий русский военачальник Михаил Скобелев писал про наших воинов так: «Право, грешно с такими молодцами не победить».

ОБЕЗВРЕДИЛ НА ДОРОГЕ ПЯТЬ МИН И ФУГАСОВ

Рядовой Артем Гончаров

«Сапер, рядовой Артем Гончаров в составе инженерно-разведывательного дозора выполнял боевую задачу по разведке путей движения войск, ведущих наступление на позиции украинских националистов. В ходе ведения инженерной разведки на участке дорог обнаружил несколько самодельных взрывных устройств, о чем немедленно доложил командиру дозора, после чего приступил к разминированию. Артем лично обезвредил 5 вражеских мин и фугасов. Также рядовой Гончаров в условиях регулярных обстрелов со стороны территорий, подконтрольных украинским неонацистам, выполнял задачу по прокладыванию безопасного маршрута следования колонны через труднопроходимую местность, что способствовало оперативному продвижению наших войск без потерь среди личного состава, вооружения, военной и специальной техники в заданный район».

ОБЕСПЕЧИЛ СПУТНИКОВУЮ СВЯЗЬ ВО ВРЕМЯ ДЕСАНТА

Ефрейтор Александр Клюкин

«Механик отделения спутниковой связи ефрейтор Александр Клюкин в составе воздушного тактического десанта выполнял задачи по взятию под контроль стратегически важного аэродрома в одном из населенных пунктов. В составе разведывательного взвода десантировался посадочным способом с вертолета МИ-8, после чего сразу вступил в бой с превосходящими силами противника.

Ефрейтор Александр Клюкин

В ходе боестолкновений взвод, в котором действовал Александр, уничтожил дежурные огневые средства и скрытые позиции ПЗРК, выбил противника с оборонительных позиций и блокировал подразделение охраны аэродрома. Ефрейтор Александр Клюкин принимал непосредственное участие в обороне взятых под контроль объектов. В течение двух суток противник неоднократно пытался всеми возможными силами вернуть объект под свой контроль, оказывая огневое воздействие крупнокалиберной артиллерией и стрелковым оружием. Проявляя высокий уровень боевой выучки, профессионализм, мужество, отвагу и самоотверженность, ефрейтор Александр Клюкин неоднократно производил ремонт и налаживание, чем обеспечил устойчивую радиосвязь и управление десантом. Огнем из стрелкового оружия лично уничтожил более 10 националистов».

САПЕРЫ ОБРАТИЛИ В БЕГСТВО ДИВЕРСИОННУЮ ГРУППУ

Сержант Александр Лебедев

«Действуя в составе инженерно-сапёрного отделения, его командир сержант Александр Лебедев выполнял задачи по разминированию участка местности вблизи одного из населенных пунктов, подконтрольного националистам. Продвигаясь по местности, Александр обнаружил действующую на данном направлении диверсионно-разведывательную группу из числа украинских националистов. Быстро сориентировавшись в ситуации, Александр принял единственное верное решение – внезапно атаковать противника, и, грамотно распределив личный состав, вступил в бой. Противник оказал отчаянное сопротивление, но под напором саперов-десантников перешел в отступление. В ходе боя сержант Александр Лебедев, не только не допустил гибели подчинённого личного состава, но и лично уничтожил 6 националистов. Благодаря его наблюдательности, умелым действиям и отваге была предотвращена попытка окружения и уничтожения всего подразделения сапёров, а также были созданы условия для последующего наступления с целью освобождения населенного пункта».