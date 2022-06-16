Военная спецоперация на Украине 16 июня 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 июня 2022 года.

Россия намерена поднять вопрос о преступлениях ВСУ на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, который пройдет 21 июня, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Офицер Народной милиции ДНР рассказал, что боевики ВСУ стали избегать прямых боестолкновений. Украинские формирования в основном атакуют мирное население и инфраструктуру, а вот противостоять тем, кто может дать отпор, не спешат.

Вооруженные силы России уничтожили в Львовской области склад с боеприпасами, поставленными Украине странами НАТО. Удары по складу были нанесены ракетами «Калибр». На складе находились в частности 155-миллиметровые гаубицы М777. Также российские войска за прошедшие сутки уничтожили на железнодорожных станциях в ДНР и Днепропетровской области большое количество западного вооружения и техники.

Власти России готовы к переговорам с Украиной, однако, если украинский лидер Владимир Зеленский к ним не готов – это его выбор, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.