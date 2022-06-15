«Хочу быть как папа!»: 9-летний сын Плющенко расплакался на ледовой арене

Евгений Плющенко представил на ВТБ арене «Динамо» своё новое шоу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко представил на ВТБ арене «Динамо» своё новое шоу «Союз чемпионов», в котором, помимо легендарного спортсмена, приняли участие Аделина Сотникова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Марк Кондратюк.

Вышел на лёд и 9-летний сын Плющенко Александр. Выступление малыша закончилось слезами. Мальчик допустил ошибки в катании и расплакался перед зрителями.

- Я хочу быть, как папа. Хочу быть олимпийским чемпионом, - объяснил после шоу свои эмоции kp.ru Гном Гномыч (так Сашу прозвали с детства родители -Ред.). - Но я сегодня откатался не так хорошо, как в туре. Поэтому и расстроился.

Зато юному Плющенко фанаты надарили целый грузовик плюшевых медвежат. Таким образом, они поддержали мальчика после его выступления.

Вышел на лёд и 9-летний сын Плющенко Александр Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Саша откатал в этот вечер несколько номеров, в том числе и с Димой Биланом, и с ныне модным певцом Шаманом.

- Дай ему второй шанс. Пусть ещё раз выйдет на лёд и откатает, как надо, - уговаривал Яну Рудковскую Филипп Киркоров, который приехал на шоу со своими детьми. - Ой, как я понимаю Сашу... Артист! Настоящий артист! - похвалил Гном Гномыча король сцены.

- Саша мне сказал: «Мама, мне не хватило эмоций на Москву». В плане техники у него все отлично. Он знаете, мне кажется, немножко подустал в туре, - говорит Яна Рудковская, которая выступила не только как продюсер шоу, но и как его ведущая.

Вывезли на лёд и самого младшего Плющенко - Арсения. Белокурый малыш с интересом наблюдал за папой и братом.

- Династия фигуристов растёт, - отметила одна из поклонниц Плющенко-старшего.

Яна Рудковская выступила не только как продюсер шоу, но и как его ведущая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним: Арсений Плющенко родился 25 сентября 2020 года. Мальчика родила суррогатная мать, которую звёздная семья очень долго подбирала.

Яна Рудковская объясняла, мол, долго не получалось забеременеть, поэтому на семейном совете было решено обратиться к помощи суррогатной мамы.

Вывезли на лёд и самого младшего Плющенко - Арсения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Арсюша похож на мужа, - улыбается Яна Рудковская. - Раньше мы его в семье звали директором, а теперь у Арсюши новое прозвище - сырник. У него белоснежные, длинные волосы. Ну просто вылитый сырник.