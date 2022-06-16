Сменившая имя дочь Александра Михайлова выросла копией отца

Мирослава Михайлова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве прошла премьера новой спортивной драмы «Бультерьер». Главную роль в фильме, рассказывающем историю о звезде смешанных боевых искусств и его питомце - бультерьере, исполнил Владимир Минеев – известный российский кикбоксер, чемпион Европы и мира, боец MMA, действующий чемпион АМС Fight Nights. В картине также снялись Александр Михайлов, Сергей Селин, Анастасия Красовская, Виталий Кищенко и другие артисты.

Главную роль в фильме «Бультерьер» сыграл известный российский кикбоксер Владимир Минеев. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Александр Михайлов, которого зрители помнят и любят по фильму «Любовь и голуби», не смог прийти на премьеру. Вместо него на красной дорожке позировала его дочь Мирослава Михайлова, также сыгравшая в «Бультерьере». 19-летняя наследница звезды кино пришла на показ вместе с мамой Оксаной Михайловой, второй женой артиста. Мама и дочь тщательно подготовились к премьере и появились в нарядах одного и того же цвета. Мирослава выбрала ярко-синие брюки и блузку в тон, а ее мама - джемпер почти такого же оттенка.

Дочь Александра Михайлова пришла на премьеру вместе с мамой Оксаной Михаловой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Очень волнительно, трепет легкий ощущается, но настрой чудесный, - рассказала Мирослава журналистам перед показом. - Очень интересно, что получится в итоге - понравится, не понравится. Когда мне предложили эту роль, родные меня поддержали. Сказали: дерзай и делай все, что от тебя зависит.

Многие зрители отметили, что девушка выросла копией своего знаменитого отца. Эффектную внешность Мирославы давно приметили отечественные режиссеры. Она снимается с детства, за ее плечами – 19 работ в кино и в сериалах. В 12 лет Мирослава записалась в модельную школу, а через три года ее приняли в модельное агентство Avant Models. Рыжеволосая красавица участвовала в показах мод, позировала в фотосессиях для глянцевых журналов и рекламировала наряды известных брендов. Сейчас девушка учится во ВГИКе и снимается в кино.

Интересно, что при рождении девочке дали совсем другое имя. Мирославой она стала в 14 лет, когда получала паспорт. Недавно Александр Михайлов рассказал, почему его дочь сменила имя. Когда девочка родилась, ее назвали по церковному календарю Акилина, а в свидетельстве о рождении записали как Алина. Но несколько лет назад друг Михайлова, известный нумеролог, сказал, что это имя ей не подходит и плохо влияет на ее судьбу.

- Как-то общаюсь по скайпу с другом из Германии - он русский немец, специалист по нумерологии, интересный и образованный человек. А моя дочь сидит позади меня, в другом конце комнаты. Друг спрашивает: “Кто это?” – “Моя дочь”. – “Имя?” – Алина. Он долго думал и вдруг сказал: «Сними гири с ее ног, она с тобой летит, она Слава! Я был в шоке, толком не понял, о чем речь. Дочка вдруг вскочила и разрыдалась: «Папа! Он прав! 14 лет живу с этим именем, и оно мне чужое!», - рассказывал Михайлов.

Девушка выбрала себе новое имя – Мирослава. Раньше родные звали ее Мира, а недавно перешли на вариант Слава.

Мирослава Михайлова, Владимир Минеев. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В широкий прокат фильм «Бультерьер» выходит 16 июня. Главный герой картины Макс Холодов после серьезной травмы на ринге выбывает из борьбы за титул чемпиона мира. Его жизнь идет под откос. В поисках душевного равновесия спортсмен уезжает на берег моря. Там он случайно находит брошенного бультерьера, в котором обретает родственную душу. Заботясь о новом питомце вместе с девушкой Олей, Макс постепенно обретает любовь. Он понимает, что готов вернуться на ринг и вступить в бой в главном поединке своей жизни.