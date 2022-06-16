Снова один: Джейсон Момоа бросил и жену, и подругу

Джейсон Момоа и актриса Эйса Гонсалес встречались несколько месяцев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер Джейсон Момоа и его избранница, актриса Эйса Гонсалес встречались несколько месяцев. Но почему-то решили расстаться. Как заявил один из близких друзей пары, Джейсон и Эйса – «очень разные люди».

Недавно Момоа расстался и с законной женой, актрисой Лизой Боне, с которой прожил в официальном браке 17 лет.

В феврале 2022 года семейная жизнь Момоа и Боне дала трещину – супруги заявили о разводе. Новость разлетелась по всему миру. Поклонники недоумевали, что могло послужить поводом к столько радикальному решению, ведь вместе Джейсон и Лиза были 17 лет, у них двое детей и, казалось, они души не чаяли друг в друге.

Когда Момоа в первый раз увидел Лизу Боне в одном из телесериалов, то сказал, что обязательно женится на ней. Тогда над 8-летним мальчиком (именно столько на тот момент было Джейсону) только посмеялись. Но годы шли, и через 18 лет Момоа был уже сравнительно известным актером, и на одной из вечеринок он все-таки познакомился с той, от кого глаз не мог отвести в детстве.

C актрисой Лизой Боне Джейсон Момоа прожил в официальном браке 17 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мало кто верил в их союз, но, несмотря на все разговоры, пара была счастлива. Лиза как-то рассказала, что Джейсон действовал как настоящий пещерный человек, который схватил ее и унес в свою берлогу. Вскоре у пары родилась дочь, а спустя полтора года – сын. Дети прекрасно ладят с дочерью Лизы от первого брака актрисой, Зои. Да и первый муж актрисы – певец Ленни Кравиц – тоже частый гость в их доме.

Джейсон и Лиза всегда старались быть подальше от назойливых глаз папарацци. Они проводили много времени с детьми. В выходные путешествовали с рюкзаками за спиной, готовили еду и наслаждались общением друг с другом.

Джейсон Момоа с дочерью Лолой и сыном Накоа-Вулфом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И, конечно, когда появилась новость об их разводе, многим стало непонятно – что стало причиной расставания? Лиза обмолвилась, что ссориться с мужем она стала из-за работы: Джейсон много времени уделял своим проектам, часто уезжал в долгие командировки, оставлял жену одну дома. Лиза не выдержала и предложила разойтись.

Джейсон тяжело воспринял новость о разводе. Он поселился в трейлере, а по вечерам часто приходил к дому Лизы и сидел напротив него часами. Актер перестал следить за собой, не мылся, его длинные волосы спутались. По словам журналистов, он впал в депрессию.

Через полтора месяца Лиза простила мужа, и Джейсон вернулся домой. Но спустя некоторое время они все же разошлись.