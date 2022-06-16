Против Трампа могут выдвинуть уголовные обвинения

Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Сегодня и завтра, 16 и 17 июня, в Конгрессе США пройдет финальная часть публичных слушаний, посвященных расследованию штурма Капитолия. И по их окончанию, конгрессмены вынесут промежуточный вердикт, в зависимости от характера которого против бывшего президента Дональда Трампа могут быть выдвинуты уголовные обвинения.

Сам Трамп назвал расследование «кенгуриным судом» (в английском – «суд кенгуру» - несправедливый суд или пародия на правосудие). И заявил, что расследование затеяно лишь для того, чтобы отвлечь американцев от тяжелой ситуации, возникшей в Штатах сразу после прихода к власти демократов.

- Демократы надеются, что эти слушания хоть как-то изменят их плачевные перспективы. – заявил Трамп.

Заодно он обвинил в госизмене членов комитета, ведущих расследование, назвав их «никем не избранным псевдокомитетом».

Спецкомитет Палаты представителей Конгресса США, расследующий штурм Капитолия и события, предшествующие этому, пытается понять – привели ли заявления Трампа о фальсификации результатов президентских выборов 2020 года к нападению на Капитолий. Если эти предположения получат доказательную базу, то комитет направит в минюст требование привлечь Трампа к уголовной ответственности.

Пока никто не берется предположить, чем закончатся слушания. Один из конгрессменов уже заявил, что у профильного комитета Конгресса есть множество доказательств тому, что Трампу будет вменено куда больше, чем просто подстрекательство и воспрепятствование процедуре мирной передачи власти.

В самом начале работы члены комиссии говорили, что однозначно намерены обвинить Трампа в попытке государственного переворота с целью сохранения власти.

Но вот председатель комитета Бенни Томпсон в начале этой недели сообщил, что конгрессмены не будут добиваться уголовного преследования бывшего президента США.

В пику этому заявлению прозвучали слова члена комитета Адама Шифа, который выразил уверенность, что доказательств для уголовного преследования Дональда Трампа собрано достаточно.

Заместитель председателя комитета Лиз Чейни написала в своем Твиттере, что комитет «объявит о решении по этому поводу в нужное время».