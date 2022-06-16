Итальянский певец Аль Бано выступил против отмены русской культуры в Европе

Певец Аль Бано. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В итальянском Милане, на одной из центральных площадей, под знаменитой Аркой Мира прошел очередной митинг против дискриминации русской культуры.

Манифестация, которая уже не в первый раз проходит в северной столице Италии, собрала около сотни жителей города, которых не устраивает фактическая отмена русской культуры в Европе, сообщает ТАСС.

Среди поддержавших акцию - известные в Италии и за рубежом деятели культуры, например, певец Аль Бано, хорошо знакомый россиянам по песням, записанным им в дуэте с Роминой Пауэр, включая знаменитую «Феличиту».

Аль Бано и Ромина Пауэр впервые посетили СССР на пике своей популярности в 1984 году. Тогда дуэт выступал в Москве и снял в Ленинграде музыкальный фильм.

Доброе отношение к России и всему русскому осталось у певца на всю жизнь. После долгого перерыва Аль Бано и Ромина Пауэр дали несколько концертов в Москве осенью 2013 года.

И теперь 79-летний певец, въезд которому на Украину запрещен из-за концертов в Крыму, поддержал русскую культуру, которая в США и некоторых странах Европы в буквальном смысле подвергается гонениям и откровенному уничтожению.