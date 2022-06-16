Жителям прибрежных районов Флориды запретили включать свет вечером

Фото: Shutterstock

Жителей Флориды, чьи дома находятся в непосредственной близости от пляжей, просят соблюдать определенные правила и выключать или закрывать источники света с наступлением темноты.

И «виной» всему вовсе не энергетический кризис. Дело в том, что искусственное освещение сбивает с толку черепах, откладывающих сейчас яйца на местных пляжах, сообщает yahoo news.

Согласно исследованиям ученых, искусственный свет может стать причиной гибели новорожденных черепах, которые в природе ориентируются по свету звезд. Источники света сбивают малышей с толку, и после выхода из яиц они отправляются не в море, а к светящимся окнам. В результате беззащитные животные становятся добычей хищников или гибнут на дорогах.

Каждое лето на пляжах Флориды гнездятся десятки тысяч черепах пяти видов, каждый из которых относится к исчезающим, и согласно американским федеральным законам они находятся под охраной государства.

На период гнездования черепах Комиссия Флориды по охране дикой природы предписала владельцам прибрежных строений с наступлением темноты выключать все источники света или закрывать окна плотными шторами, а также использовать светильники минимально возможной мощности, желательно – направленные вниз.

Отдыхающих просят не причинять черепахам вреда, а также не беспокоить их в период размножения, который длится с мая по октябрь.