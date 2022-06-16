Немецкий суд отказался демонтировать оскорбительное изображение «еврейской свиноматки»

Барельеф в виттенбергской церкви изображает раввина, который заглядывает под хвост свинье, в во время как евреи сосут у нее молоко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высшая судебная инстанция Германии, Федеральный суд справедливости, отклонил иск берлинца, который потребовал убрать со стены церкви св. Марии в Виттенберге статую «еврейской свиноматки» – популярного символа для оскорбления евреев, который используется с XIII века.

Барельеф в виттенбергской церкви изображает раввина, который заглядывает под хвост свинье, в во время как евреи сосут у нее молоко.

В средневековье изображения «еврейской свиноматки» были очень популярны в Европе. Единственной целью такого «искусства» было оскорбить иудеев, в традициях которых свинья считается нечистым животным.

Помимо оскорбления и унижения евреев, подобного рода скульптуры, а позже и типографские оттиски, должны были приучать зрителя к мысли, что иудеи – грязные существа, которые находятся ближе к животным, нежели к людям.

Позже подобные изображения стали сопровождаться антисемитскими цитатами Мартина Лютера – немецкого христианского богослова, который настолько люто ненавидел евреев, что стал одним из наиболее цитируемых авторов во времена Гитлера в Германии.

На сегодняшний день сохранилось порядка 30 скульптур, барельефов и рисунков, изображающих «еврейскую свиноматку». Подавляющее большинство из них находятся в церквях на территории ФРГ, буквально несколько сохранились в Австрии, Польше, Франции, сообщает CNN.

Недавно такое изображение было демонтировано в знаменитом Базельском соборе в Швейцарии.