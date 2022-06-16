Посол Украины в Германии выдал ультиматум-напутствие Шольцу перед поездкой в Киев

Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Фото: МИД Украины

Сегодня, 16 июня, в Киев прибыли руководители "Большой тройки" Евросоюза – канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Франции Эммануэль Макрон.

Как раз накануне этого визита президент Украины Владимир Зеленский выставил Шольцу ультиматум, обрисовав необходимые шаги, которые тот должен предпринять, чтобы в Киеве его встретили улыбкой, и он смог уехать домой в хорошем настроении. Получив поддержку от главы своего недогосударства, в Берлине активизировался недопосол Украины в Германии Андрей Мельник. Который еще раз подтвердил два необходимых для приезда немецкого канцлера на Украину условия.

- Во-первых, Киев хочет, чтобы глава правительства Германии недвусмысленно, без всяких "но" и "если" пообещал, что Украине будет предоставлен статус кандидата в члены ЕС, и обеспечил единогласное принятие Европейским советом на следующей неделе этого исторического решения, — заявил он в интервью немецкому каналу RTL Television.

Это что касается первого условия. Здесь все сказочно. Шольц должен лично обеспечить "единогласное принятие Европейским советом". Как это представляет себе Мельник? Опустим тот момент, что Шольц не представляет себе ничего подобного никак. Уговорить, уломать, вымолить, приказать, в конце концов. Не исключаю, что в Киеве считают вероятным и последний вариант. Сказал же также накануне отставной генерал армии США, что НАТО "должно приказать России прекратить боевые действия на Украине". По мысли отставного вояки, Москва должна, наверное, взять под козырек после получения такого приказа. Свой мир свои тараканы в башке, строго индивидуальные.

Не менее "оригинальным" является и второе условие, выдвинутое Мельником. То есть он, конечно, продолжает считать Шольца "обиженной ливерной колбаской", но при этом не может игнорировать крайнюю степень зависимости Украины от действий или бездействия этой самой "колбаски".

- Украина ожидает, что Олаф Шольц (та самая "обиженная ливерная колбаска" - прим. авт.) переступит через свои колебания в вопросе тяжелых вооружений и протянет Украине масштабную руку помощи всеми доступными ресурсами из запасов бундесвера и военной промышленности, - разъяснил Мельник немцам. - Правительство Германии и федеральный канцлер должны воспользоваться этой исторической возможностью, чтобы сыграть ведущую роль в Европе и всеми силами остановить войну с Россией.

Надо было еще добавить "и недоступными" в отношении "ресурсов", чтобы звучало совсем уж категорично и непреклонно. Примечательно, что Мельник не сказал ни единого слова, как и его президент про двух лидеров Франции и Италии. Впрочем, в случае Мельника это хотя бы объяснимо – как-никак он посол не в этих странах и не Евросоюзе целиком, а только в Германии. Что поручили, тем и рулит-управляет.

Остается только пожелать, чтобы украинская сторона в отношениях с Германией не снижала накала требований, неуклюже замаскированных под просьбы, и оскорблений. В Германии это уже оценили. Пока не в правительстве, но в широких народных массах совершенно точно. Если поданным опроса в начале марта 60% немцев положительно относились к идее поставок вооружений Украине и одобряли такие действия, то по данным последнего подобного опроса их количество снизилось до 25%. Трудно переоценить значение выступлений Мельника и Зеленского для обеспечения такой динамики общественного мнения. Как и тех украинских "бешенцев", что своим поведением вызывают все большее отторжение у населения Германии. Совместными усилиями, как писали раньше в советских газетах, они смогли совершить в условиях тотального и одностороннего прессинга со стороны практически всех СМИ и негосударственных институтов (вместе с государственными) практически невозможное. Ахмат, конечно, сила, но и Мельник ого-го на что способен.

Понятно, что Шольца прогибают сейчас с двух сторон. Снизу клянчат украинцы, намереваясь при каждом удобном случае запустить загребущую руку в чужой карман. Сверху давят американцы, затягивая петлю на шее немецкого правительства и требую от Германии покончить жизнь самоубийством. Но Олаф, он ведь не сам по себе Шольц, а лидер политической партии, и не Вашингтон, и не Киев будут определять судьбу его партии на ближайших выборах.

Продолжайте в том же духе, господа. И скоро все иностранные лидеры от приглашения в Киев будут бежать, как от чумы. А Олафу уже сейчас пора начинать.