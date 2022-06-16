"Меня? На фронт? Я несогласный – меня там убьют"

Евгений Кошевой и Владимир Зеленский в составе комик-группы "Квартал 95". Фото: Квартал 95

Обезоруживающее в своей незамутненной чистоте объяснение своего нежелания брать в руки оружие и идти защищать Украину дал ближайший соратник Владимира Зеленского по "Кварталу-95" Евгений Кошевой. Это такой лысый битюг, который, по идее, мог бы в одиночку таскать на себе если не гаубицу, то уж миномет совершенно точно.

- Я совершенно не умею воевать, у меня нет необходимых навыков, - начал он рассуждать, когда журналист задал ему вопрос, не собирается ли он вдохновить бойцов на передовой личным примером. – В первый же день меня "ловит" снайпер и стреляет… Чем я помогу Украине в таком случае?

Тут на глаза у Евгения навернулись слезы от жалости к себе, но он героически превозмог секундную душевную слабость и продолжил уже со смешком: "Только тем, что хейтеры будут смаковать, "фу, слава Богу, он помер". И давай вот это все, гулянки там".

- Нет, нет, нет. я не собираюсь, - резюмировал Кошевой.

Настоящий кристально чистый украинский патриотизм. Только-только замминистра обороны Ганна Маляр заявила, что Украина намерена мобилизовать в армию сотни тысяч своих граждан. Только-только лидер фракции "Слуга народа" в украинском парламенте признался, что на "Украине в боях ежедневно гибнут от 200 до 500 человек, а количество раненых в разы больше". и тут – бах! – взрыв патриотизма от Кошевого. Держитесь, мол, пацаны, мысленно я с вами. Душой на передовой, а телом в Киеве в кабаке.

Наверное, у грядущих сотен тысяч мобилизованных, как и у тех, кого сейчас отлавливают тероборонцы вместе с полицией в кафе, на улицах, по месту жительства своего и родных и знакомых, вплоть до пляжей, навыков воевать на порядок больше, чем у Кошевого. Или же, что более верно, они для Зеленского на порядки менее ценны, чем старый приятель, который при таком президенте может то, что хочет. А чего не хочет, того и не будет делать.

Очень убедительное объяснение, надо сказать. Не Попов со Скабеевой предостерегают украинцев от участия в боевых действиях, не Киселев и даже не Владимир Соловьев, а свой чувак, пан Кошевой, которому они так неистово аплодировали на концертах и в телепередачах. Если уж и это не откроет украинцам глаза на происходящее, то они обречены оставаться слепыми и глухими.

И, безусловно, нельзя не отметить, что это тот самый пан Кошевой, который несколько дней назад в примерно такой же беседе с журналистом прошелся по россиянам.

- Русские – это такая ссыкливая нация, - пафосно тогда объяснил Евгений. И спустя всего несколько дней публично напрудил себе в шаровары. А, может, еще и наложил.

Но ему простительно. Ведь он друг, сами понимаете, кого друг. Помните в "Берегись автомобиля"? Это нога, кого надо нога.

Евгений, а штанишки надо бы постирать.

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