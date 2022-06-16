Минобороны показало «Рычаг» для выведения электроники противника из строя

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей вертолетов – Ми-8 постановщиков помех Западного военного округа в ходе специальной военной операции.

С виду – обычный вертолет. Но на деле же это уникальный в своем роде комплекс, не имеющий аналогов в мире. Широкий спектр гибких настроек его радиооборудования позволяет укрывать нашу авиацию в небе от любых систем противовоздушной обороны (ПВО), которые не всегда можно сразу выявить и уничтожить.

«На базе вертолета Ми-8 установлена система «Рычаг». Находится внутри вертолета. У нас станции высокой мощности, которые позволяют на большие расстояния в глубину территории противника осуществлять подавление средств ПВО всех модификаций. Мы невидимым щитом прикрываем наших крылатых братьев, которые наносят удары по объектам противника. При любой погоде поднимемся на высоты. Нас противник не замечает, не видит. Мы подавляем его средства ПВО, тем самым обеспечивая проход и действия наших», - рассказал журналистам командир экипажа вертолета Ми-8 Сергей.

Ответственность велика: Сергей признался, что о качестве своей работы экипаж судит по вернувшимся с боевого задания летчикам.

За время специальной военной операции пилотам Ми-8 с «Рычагом -АВ» приходилось работать днем и ночью в самых сложных погодных условиях. Машина ни разу не подвела – комплекс эффективно подавляет электронные системы противника в радиусе нескольких сотен километров. Его станция имеет базу данных с информацией о различных средствах, представляющих угрозу для прикрываемых объектов. При этом она не только «ослепляет», но и ведет радиоэлектронную разведку выявляя все возможные системы ПВО противника.

При этом сопровождая и прикрывая атакующую группу, сам Ми-8 может оставаться вне зоны поражения.

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